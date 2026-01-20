LNB: La Unión continúa firme  en la zona alta de la tabla

En el Cincuentenario, el equipo de Formosa derrotó a Racing de Chivilcoy por 90 a 78 para sumar su tercer triunfo consecutivo en este arranque de año. Graterol fue doble figura con 17 puntos y 13 rebotes, Acevedo fue el goleador con 18, Marina 16 y Elsener 12. En Racing hubo 17 de Romano, 13 de Cooper y 12 de Stucky. La Unión es gran protagonista en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). FOTO: La Unión ratificó su buen momento deportivo y dejó otro triunfo en casa.

La Unión 90-78 Racing de Chivilcoy

En 5 minutos de acción, el local anotó con los cinco iniciales en un arranque a favor de 16 a 16 con Graterol, Marina y Elsener sumando en la pintura, y Machuca y Acevedo de tres. Racing no pudo contener ese repertorio ofensivo del rival y buscó corregir en el minuto pedido. Lo hizo en parte porque logró bajar la distancia a 6 con aporte de McClenton. El local, ya con ambos moviendo los bancos, recuperó los 10 -24 a 14 y 26 a 16- con el aporte de Beavers y Alorda y cerró la fracción ganando 28 a 20.

Un parcial de 7 a 1 le dio a La Unión ventaja de 14 -35 a 21- en 2 minutos del segundo cuarto con el banco a full -Spano, Beavers y Alorda-. Ganaba firmeza defensiva y lanzaba sus ataques rápidos para sostener los dos dígitos de ventaja en la mitad del capítulo -40 a 27-. Llegó respuesta visitante con un parcial de 5-0 para que Narvarte pida tiempo. Un triple de Assum y el doble profundo de Stucky generaron esa realidad.

Con Graterol en defensa y Elsener arriba, el doble dígito llegó de nuevo en los 2 minutos finales -46 a 36- y con Machuca de asistidor el cuarto se cerró con 11 a favor -48 a 37-.

Vía Acevedo y Graterol el local armó un 5-0 en el inicio del tercero para subir su ventaja a 16 -53 a 37-. Frenó Racing el momento con Cooper y un personal 7-0 para achicar cifras y se pegó una nueva racha, ahora para el local, con Acevedo para alejarse por 15. Ya sobre los 8 minutos del segmento, corriendo, como le gusta, los de Narvarte volvían a los 16 -65 a 49- pero en el cierre fue Racing el que aceleró con un 6-0, con mucho de Romano, aunque un triple de media cancha, sobre la chicharra, de Marina dejó a los locales en dos dígitos -70 a 58-.

Más de Romano en el inicio de último para un 4-0 que bajó la brecha a 8 -70 a 62- pero Acevedo dio respuesta calcando un 4-0 para dejar todo como al inicio del cuarto -por 12-.

Sobre la mitad del segmento Racing insistía. Con Rodríguez y Assum estaba más cerca que nunca -76 a 72- y Narvarte paró el juego para hablar 60 segundos. Desde la línea, Graterol cortó la sequía de los suyos, hubo una buena defensa, Marina corrió y la pararon con falta antideportiva. Consecuencia, dos libres de Marina y dos de Machuca para irse a 10 -82 a 72- con 3 minutos por jugar.

El local dejaba en claro que la amenaza de Racing encima -a 4- no lo había impresionado y con un triple de Marina volvió a pasar la barrera de los 10 puntos -85 a 74- ya con 2,42 minutos en el reloj. En lo que quedó por jugar, más autoridad de La U para recorrer lo que quedaba lleno de certezas, tenía el tercer triunfo seguido del año en el bolsillo.

Informe y fotos: Prensa La Unión.