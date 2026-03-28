LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA CAYÓ ANTE BOCA EN EL CINCUENTENARIO

Con una corrida de 13 a 0 cuando estaban empatados en 80, el Xeneize se quedó con el triunfo ante La Unión de Formosa por 93 a 83 (FOTO). El juego tuvo al ganador al frente en casi toda su extensión -máxima de 13 en el tercero- pero al local siempre remontando las cifras e incluso pasando a ganar en el capítulo final -73 a 70-. El quiebre vino con ese 13 a 0 donde la visita lastimó con Smith y Faggiano. Justamente Faggiano con 23 puntos y Smith con 16 fueron los mejores anotadores en el ganador. Por el local, Elsener sumó 21 y Gaskins 13.

La Unión 83-93 Boca

En 3 minutos Boca cerró su aro y enfrente contó con opciones para anotar vía Faggiano, Caffaro y Vega para meter un 10-0 generando el primer rápido minuto local. Al regreso la visita también anotó con Barreiro y el parcial subió a 12-0. La cortó La U con Beavers y armó un 6-0 para ganar confianza. Así, con 7 minutos jugados y los puntos de Graterol -7- aquellos 12 se convirtieron en 5 con un 19 a 14. Volvió a disparar Boca con Barreiro y Vega, pero el ingreso de Gasking dio soluciones en ataque y, por segunda vez en el cuarto, solo los separaban 5 puntos -26 a 21-.

Con Alorda en la pintura, el local estaba a 4 -29 a 25- en el inicio del segundo y ya con otro tono -anímico y en el juego- después de aquél 12-0 inicial. Boca volvía a lastimar adentro y afuera -Giorgetti y Langston- y subía a 9 -37 a 28- su ventaja. La peleaban los de Narvarte con Acevedo -37 a 31 y 38 a 33- en un trámite donde ganaba la fricción y anotar costaba en ambos costados. De nuevo Gaskins a escena para su tercer triple en cuatro intentos y dejar la ventaja en 4 -40 a 36-. Se iba el parcial y se fue con Boca sosteniendo su liderazgo -44 a 38-.

Con síntomas del inicio del partido arrancó el tercer capítulo, esto es, Boca enérgico atrás y anotando enfrente para acercarse a los 12 de máxima -53 a 42-. En 3,30 minutos la subió. Boca ganaba por 13 -57 a 44- con el local ya penalizado con las faltas y Barreiro sumando desde la línea. Como en todo el juego, La U volvía. Graterol, Elsener, Nuno y Marina para arrimarse a 4 -59 a 55-. Graterol a la línea por dos con 3,32 minutos por jugar, y distancia de un doble como no pasaba desde la largada del partido. Minuto del visitante que regresó a pleno: carrera de 7 a 0 con Cuello y Giorgetti para retomar el control. Ahora fue Narvarte a la mesa para parar todo y volver con mucho: 5-0 de Elsener y Gaskins a la línea para un 6-0 -66 a 63-.

Un triple de Acevedo abrió el cuarto final y el juego estaba empatado en 68. Con dos y uno de Beavers ¡por primera vez en la noche! ganaba el local 71 a 70. Nuno fue a la línea y La U se sostenía -73 a 70-. Ofensivas activas en ambos para quedar a la par en 76 y con Caffaro en la línea estaba de nuevo Boca -77 a 76-. Smith en escena con un triple para tomar 4 -80 a 76- pero La Unión ya estaba ducho con esto de venirse: Elsener, como en todo el juego, levantando las banderas para, con 5 minutos de partido, dejar a los suyos a 1 -80 a 79- y con Gasking todo a mano -80 a 80-. Respuesta contundente de Boca con triples: Faggiano y Smith para un 86 a 80 con 2,33 minutos de juego. ¿Volver de nuevo? Hubo más de Smith, Faggiano en la línea y no hubo otro regreso. Boca se puso por 10 -90 a 80- y se quedó con la noche.

Informe y fotos: Prensa La Unión.