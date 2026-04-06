LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA CAYÓ FRENTE A OLÍMPICO POR 87-78

El Negro venció 87 a 78 a La Unión de Formosa en el Vicente Rosales, con una gran actuación de José Ascanio, goleador del juego con 23 puntos. El partido se jugó en la noche del domingo en La Banda (Santiago del Estero), y fue válido por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). FOTO: Un pasaje del cruce entre La Unión y Olímpico.

Olímpico 87-78 La Unión

Olímpico construyó una victoria clave en casa a partir de intensidad y variantes ofensivas, sobre todo luego de sobreponerse a un momento adverso en el inicio. Promediando el primer cuarto, José Ascanio debió salir por un tirón en la zona isquiotibial cuando atravesaba su mejor momento con 8 puntos y una fuerte presencia defensiva.

La visita se sostuvo en juego con el trabajo de Alorda y Graterol en la pintura, sumado a las corridas de Gaskins. Sin embargo, los ingresos desde la banca de Franco Vieta y Valentín Forestier le dieron aire al equipo de Martín Villagrán, que además encontró soluciones con Bressan tanto en el poste bajo como en tiros a distancia para cerrar el primer parcial arriba 22 a 18.

En el segundo cuarto, el Negro elevó su nivel con energía e intensidad, logrando escaparse a 12 puntos de diferencia. La eficacia desde el perímetro fue determinante, con conversiones de Santiago, Montero y Pérez para establecer un 35-23 a falta de 5:25. Con el regreso de Ascanio y manteniendo la puntería, Olímpico amplió la ventaja y se fue al descanso largo con una sólida ventaja de 52 a 37.

Tras el entretiempo, La Unión intentó reaccionar con un parcial de 6-0, pero un triple de Dennis McKinney frenó el envión visitante y permitió sostener la diferencia en doble dígito. Un gran pasaje de Ascanio volvió a inclinar la balanza, estirando la ventaja a 16 puntos a falta de 3:25 para el cierre del tercer cuarto, que finalizó 70 a 56.

En el último período, Olímpico manejó los tiempos del juego con Ascanio como referencia ofensiva y controló la reacción rival para sellar una victoria importante que lo mantiene en carrera y alimenta la ilusión de cara a la reclasificación.

Informe y fotos: Prensa Olímpico.