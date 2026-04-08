LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA CERRÓ LA GIRA CON DERROTA

La Fusión tuvo un gran segundo tiempo defensivo y se impuso frente a La Unión por 82 a 61.

Quimsa 82-61 La Unión

El duelo comenzó con Lema desequilibrando en el local, Gaskins y Elsener contestaron a distancia para La Unión. Cuando Meyinsse sumó cinco puntos, llegaron triples de Graterol y Marina como respuesta para pasar al frente hasta que Collomb y Solanas castigaron desde el perímetro para quedarse con el primero 23 a 22.

Tras un pasaje de cinco minutos con ambos equipos con poca efectividad, un triple de Marina recuperó el liderazgo para la visita. El equipo de coach Narvarte cerró mejor el primer tiempo con libres de Elsener y Gaskins para irse arriba 41 a 35.

La dupla Robinson-Meyinsse encabezó un parcial de 15 a 2 para un Quimsa que pasó a ganarlo por siete. La Fusión ajustó la defensa para estampar el 56-48 a falta de un cuarto.

Los santiagueños aguantaron la ventaja con arrestos de Orresta y Meyinsse. En tanto, en La Unión apareció Elsener, pero ocho puntos seguidos de Johnson liquidaron el duelo. Fue victoria de Quimsa por 82 a 61.

Tyren Johnson sumó 14 puntos, Brandon Robinson 12 con 8 rebotes y 12 puntos de Leonardo Lema, del otro equipo 17 tantos con 11 rebotes de Alexis Elsener y 11 de Windi Graterol.

FOTO: La Unión no pudo ganar en su incursión en tierras santiagueñas. Ahora cerrará la primera fase con dos juegos en el Cincuentenario.

Informe y fotos: Prensa Quimsa.