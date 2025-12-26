LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA CIERRA HOY EL AÑO FRENTE A SAN MARTÍN DE CORRIENTES

Con la intención de cerrar el año con un nuevo triunfo en casa, La Unión de Formosa recibirá este viernes a San Martín de Corrientes, en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol 2025-26 (LNB). El juego en el polideportivo Cincuentenario, se iniciará a las 21:30. FOTO: La Unión buscará ratificar ante su seguidores la buena racha sostiene en la competencia organizada por la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC).

El equipo local dirigido por Guillermo Narvarte se ubica segundo en la tabla, con un record de 11 triunfos y 5 derrotas. En el Cincuentenario ha sumado seis éxitos en fila, y la idea es seguir sosteniendo esa imbatibilidad ante su público.

El rojinegro correntino, ocupa el octavo puesto en la tabla, ha cosechado 7 victorias y 5 traspiés. El conjunto conducido por Gabriel Revidatti vuelve a jugar después de 14 días, y llega con el propósito de hacer un buen papel, en la antesala del clásico provincial que sostendrá el lunes con Regatas, en la capital correntina.

El mejor básquetbol del país ofrece una programación atrayente a los aficionados formoseños, será cuestión de ir al fabuloso Cincuentenario y disfrutar de una noche cargada de puntos y talentos.