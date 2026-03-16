LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA DERROTÓ A FERRO POR 91-72

Una gran victoria consiguió el equipo de Formosa ante Ferro por 91 a 72 para meterse firme entre los ocho mejores. Sus cinco iniciales anotaron en dos dígitos: Beaver con 21 y 10 rebotes, Graterol 17, Marina y Ensenar 13 y Acevedo 11. Por Ferro sobresalió Diez con 19, Lezcano 13 y Peacock 12. El partido válido por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), se disputó en la noche del domingo en el polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña.

La Unión 91-72 Ferro (FOTO)

Un arranque a puro gol de ambos lados con un 12 a 11 en 3 minutos para el local que luego iba a lucir muy eficaz con el tiro de tres puntos, además mejoró atrás y así se fue distanciando. Con Marina 15 a 11, con Acevedo 18 a 13 y con Machuca 23 a 13, alcanzando el doble dígito a favor en 6,30 minutos. Con Piñero y Peacock en el juego interior mejoró Ferro en el tramo final del cuarto ajustando el marcador en 24-20 y ya en el minuto final quedó a 2 -24 a 22-.

Parcial de 7 a 1 para La Unión en el segundo cuarto con activos Marina y Beavers -34 a 26- y gran tarea defensiva. Sobre los 5 minutos Ferro pudo anotar por primera vez de cancha -triple de Piñero- y había 5 puntos entre uno y otro -34 a 29-. Con Machuca y Nuno retomó los 8 el local -39 a 31- pero entre Lezcano y Diez la visita estaba otra vez encima -39 a 36- y con un acierto de tres de Alejandro lo empató en 39. Ahora el de las bombas de tres era Ferro: con 19 segundos la metió Rodríguez y así cerró el primer tiempo 42 a 39 al frente.

Con Diez y Bettiga Ferro inició el tercero con un 4 a 0 y tenía 5 -46 a 41-. Desfile de triples en el local con Beavers, Acevedo y Graterol para pasar 50 a 49, aunque Ferro, en una ráfaga, sacó 4 con Diez y Lezcano -54 a 50-. Con un segundo triple de Graterol en cuarto, un doble y falta de Elsener y Beavers corriendo, los de Narvarte contestaron con un 8 a 0 para ser ellos los que mandaban por 4 -58 a 54- con 4 minutos de juego.

Ferro limó, empataban en 64 y gol a gol recorrieron el tramo final hasta que llegó un parcial de 5-0 para el local con Alorda y Elsener para conseguir margen de 5 -69 a 64- en el cierre del parcial. Muy metido salió La U para el segmento final y con puntos en tres manos -Marina, Beavers y Nuno- tenía 8 a su favor -75 a 67- en 3 minutos. También anotaba cerca del aro, vía Graterol y así quedaba muy cerca de los 10 que tuvo en el cuarto inicial -77 a 68-. Fernández pidió minuto y Ferro volvió, pero no volvió a sumar puntos. Congelado en 68 fue La U el que aprovechó su momento y con Marina y Acevedo lograba máxima de 14 -82 a 68- con 3,25 minutos.

Otro minuto de la visita y otro regreso sin anotaciones propias. Ahora el que metía era Beavers -5 a 0 personal- y la nueva máxima era de 19 -87 a 68-. Elsener no se quiso perder el momento y con un triple eran 22 los puntos -90 a 68-. Volvió Ferro para cortar su larga sequía con 4 anotaciones que solo sirvieron para establecer la diferencia final en 19, superior a la que Ferro había logrado en la ida en Buenos Aires.

Informe y fotos: Prensa La Unión.