LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA DERROTÓ A OBRAS POR 88-77

Dic 20, 2025

 

La U no perdona en Formosa esta vez la victima fue Obras que cayó por 88 a 77. El cotejo válido por la Liga Nacional de Básquetbol se disputó en la noche del viernes en el polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña. FOTO: La Unión consiguió su sexto triunfo consecutivo jugando en casa.

La Unión 88-77 Obras Basket

Con Machuca a distancia, y Elsener, Graterol y Acevedo anotando cerca del aro, el local largó con un 11 a 3 a favor en 3 minutos. Obras respondió atacando la pintura con Barral y Bilbao ganando puntos en la línea para bajar la brecha a 4 -11 a 7- y el local sumó más vías de gol para armar un 5-0 -Elsener de tres y Marina profundo- que le dio margen de 9 -16 a 7-.

La película se repitió en la segunda mitad del cuarto con Obras de nuevo a 4, ahora con Bilbao y Maya, y distancia para los de Narvarte con puntos desde el banco de Alorda y Beavers para repetir los 9 de luz -16 a 7-. Plano de igualdad en el tramo final, con puntos de cada lado para llegar al cierre con un 24 a 19 para La U, margen achicado con los 5 puntos de Zezular.

En los primeros 3 minutos del segundo segmento, por tercera vez en la noche, Obras estaba a 4 -32 a 28- con Brussino y Corum protagonistas. Y, una vez más, La Unión pagó con amplio repertorio ofensivo para armar una corrida de 9 a 0 que, por primera vez, establecía margen en dos dígitos -41 a 28- ahora con Spano, Machuca y Elsener anotando. Más aporte de Brussino en la ofensiva visitante para cerrar el primer tiempo a 10: 45 a 35.

Gran arranque del tercero para La Unión con una corrida de 8 a 0 para tomar 19 -54 a 35- con Machuca y Graterol y sobre 4 minutos de acción La U superaba la barrera de los 20 -21 con un 58 a 37-. Un 10-0 del tachero frenó el aluvión local para dejar en claro que había mucho en juego por delante.

Como en cada ocasión que La U se sintió amenazado, se soltó arriba. Corrida de 6-0 contra el 0-10 para tomar altura en la distancia -68 a 50- ya en los 2 minutos finales del cuarto cerrando la fracción justamente con 18 a favor: 70 a 52.

Un Obras activo en el inicio del último con Brussino y Zezular para un 8-0 que lo dejaba a 10 -70 a 60-. Spano cortó la sequía del local con un triple, pero Obras tenía más de Brussino y, como no pasaba desde el segundo cuarto, la distancia era de un dígito -73 a 66-.

Sin firmeza atrás, La Unión la seguía pasando mal. Zezular y Brussino sin solución y con un parcial de 22 a 6 en 5,30 minutos, solo había un doble para el local -76 a 74-. ¿Apretado La U? Consecuencia: Puntos en un solo aro, el de Obras. Personal 5 a 0 de Graterol -libres y triple- y aire de 7 unidades -81 a 74- a 3,33 minutos para la chicharra. Más aire con triple de Beavers para recuperar los dos dígitos -84 a 74- y algo más con Graterol en la pintura -88 a 77- y 1,31 minuto por jugar. Obras ya no pudo ir por más. Lo hizo en toda la noche, pero siempre se encontró con una respuesta.

Informe y fotos: Prensa La Unión.

 

 

 

