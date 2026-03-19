LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA DERROTÓ AL PUNTERO INDEPENDIENTE DE OLIVA

El elenco de Formosa derrotó a Independiente de Oliva que llegaba como único líder de la Liga. Fue 103 a 91 en un juego donde estuvo en casi toda su extensión al frente pero que lo resolvió en el cuarto final. El cotejo se cumplió en la noche del miércoles en el polideportivo de la capital formoseña. De esta manera La Unión sumó su cuarta victoria en serie en el marco de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

La Unión 103-91 Independiente (O)

Intensidad pura tuvo como presentación el partido de parte de ambos protagonistas con un gol por gol que en 5 minutos de acción tenía a La Unión al frente por 20 a 16 con notable reparto, ya que de los diez iniciales, nueve habían anotado. En los siguientes 5 bajó la efectividad, pero no el ritmo y el local con un triple de Elsener logró margen de 5 -25 a 20-. Beavers fue actor principal en este cuarto con 9 anotaciones y en su segundo triple de la fracción estableció margen de 6 -30 a 24- distancia superada en la ofensiva siguiente con libres de Alorda -32 a 24-.

Con puntos de Pautasso y Duvanced, Independiente se puso encima en la salida del segundo -34 a 33- pero La U volvió a mostrar eficacia con el tiro de tres y con Machuca, Moresco y Elsener armó un 9-0 que le dio 10 -43 a 33-. Aplacó el momento la visita con un 5-0 vía Pautasso y Filippetti y Narvarte paró las acciones. Más trabado el trámite a esta altura y marcador que se ajustaba -45 a 42- pero La U tenía a Elsener muy activo y con un triple suyo consiguió 6 -50 a 44- para atravesar los últimos 2 minutos.

Con un 5-0 La U largó el tercero para subir la máxima a 12 -62 a 50- con Nuno y Beavers, pero la visita iba a lastimar con los aciertos de tres de Conrradi, Vallejos, Pautasso y Rolfi para quedar a 1 -72 a 71-. También Cáffaro exigía en la pintura y con 2 minutos por jugar el pivote ganó dos libres para poner al frente a los suyos como no pasaba desde el primer cuarto -73 a 72-. Respuesta inmediata de Machuca de tres para volver arriba y llegar al capítulo final con 2 a favor -77 a 75-.

Con puntos de Machuca y Nuno, un 5-0 local fue lo primero del cuarto final para subir 82 a 77. Graterol sumó en la pintura con dos y uno y en 5 minutos la ventaja era de 87 a 81 y con la defensa creciendo, Elsener estiró a 7 -88 a 81- con 4,27 minutos en el reloj. Había más. Personal 5-0 de Graterol y máxima igualada de 12 -93 a 81-, ahora con 3 minutos por delante. Se hacía enorme el local atrás y adelante seguía y seguía. Ahora Beavers profundo contra toda la defensa y nueva máxima -14 con un 97 a 83-. Más defensa, más enfrente, con Beavers para tener 15 -98 a 83-. Más de lo mismo, cero en el aro propio y Elsener al otro lado con doble y foul para tener 18 -101 a 83-.

Informe y fotos: Prensa La Unión.