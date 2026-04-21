LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA ENFRENTARÁ A  INDEPENDIENTE POR LA RECLASIFICACIÓN

La AdC oficializó el calendario de la postemporada: la Reclasificación comenzará el 24 de abril y la serie por la Permanencia se disputará del 4 al 12 de mayo, con formato al mejor de cinco juegos. La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) es la competencia a nivel de clubes más importante de la Argentina.

El equipo de La Unión de Formosa (8º) jugará la instancia de Reclasificación frente a Independiente de Oliva (9º). El equipo dirigido por Guillermo Narvarte jugará los dos primeros partidos en el Polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña, luego la acción de trasladará hasta la ciudad de Oliva (Córdoba), y en caso de ser necesario un quinto y definitivo cruce, el mismo será nuevamente en el Cincuentenario. FOTO: La Unión de Formosa volverá a cruzarse con Independiente Oliva en el Cincuentenario.

Es importante recordar que ya están clasificados a cuartos de final: Quimsa de Santiago del Estero, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Oberá Tennis Club de Misiones y Regatas de Corrientes-

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes confirmó el cronograma de las próximas instancias de la Liga Nacional 2025/26. Con la fase regular finalizada, quedaron establecidas las fechas tanto para la Reclasificación, que definirá a los últimos clasificados a cuartos de final, como para la serie por la Permanencia, que determinará qué equipo perderá la categoría.

La Reclasificación, que involucra a los equipos ubicados entre el 5° y el 12° puesto, se disputará en formato al mejor de cinco partidos y otorgará cuatro lugares en la siguiente ronda. Las series entre 6º vs 11º y 8º vs 9º se jugarán los días 24, 26, 30 de abril y 2 de mayo, con un eventual quinto partido el 5 de mayo. Por su parte, los cruces 5º vs 12º y 7º vs 10º tendrán lugar el 25, 27, 30 de abril y 2 de mayo, también con posibilidad de un quinto encuentro el 5 de mayo.

En paralelo, la serie por la Permanencia, también al mejor de cinco juegos, enfrentará a Atenas de Córdoba y Argentino de Junín. El duelo comenzará en Córdoba, donde se disputarán los dos primeros juegos, y luego se trasladará a Junín. Las fechas establecidas son el 4, 6, 10, 12 y 17 de mayo. El equipo que resulte perdedor descenderá a la Liga Argentina, mientras que el ganador asegurará su continuidad en la máxima categoría.

De esta manera, La Liga Nacional entra en su etapa decisiva, con definiciones en todos los frentes: desde la lucha por el título hasta la batalla por la permanencia.

Reclasificación

Ferro (6º) vs. Peñarol (11º)

Primer Juego: 24/4

Segundo Juego: 26/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

La Unión (8º) vs. Independiente (O) (9º)

Primer Juego: 24/4

Segundo Juego: 26/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

Obras Basket/Boca Juniors (5º) vs. San Martín (12º)

Primer Juego: 25/4

Segundo Juego: 27/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

Boca Juniors/ Obras Basket (7º) vs. Instituto (10º)

Primer Juego: 25/4

Segundo Juego: 27/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

*En caso de ser necesario.

Permanencia

Atenas (18) vs. Argentino (19)

Primer Juego: 4/5

Segundo Juego: 6/5

Tercer Juego: 10/5

*Cuarto Juego: 12/5

*Quinto Juego: 17/5

*En caso de ser necesario.