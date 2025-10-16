LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA GANÓ  EN COMODORO RIVADAVIA 69-61

El equipo de Formosa consiguió su cuarto triunfo al hilo, al vencer por 69-61 Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el Socios Fundadores. El goleador del encuentro fue Sebastián Acevedo con 17 puntos, mientras que, en el local, Anyelo Cisneros aportó 14 unidades. FOTO: La Unión de Formosa sigue encendido en la Liga y sostiene un excelente inicio de temporada. Gran victoria la obtenida en la Patagonia argentina.

Gimnasia y Esgrima 61-69 La Unión

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores, comenzó mejor para el conjunto patagónico. A pesar de la poca eficacia por parte de ambos equipos, Gimnasia logró sacar una diferencia de tres puntos, pero La Unión pudo acercarse en el marcador, destacándose Sebastián Acevedo, el primer cuarto finalizó 16-15 para el local.

A lo largo del segundo período, el conjunto formoseño dio vuelta el marcador (21-26) gracias al aporte ofensivo de Brandon Beavers y Jonatan Machuca. A pesar de los intentos por parte del Mens Sana, La Unión se fue al descanso arriba por 36-27.

Tras el entretiempo, Gimnasia logró dar vuelta el marcador (38-37) con buenas acciones por parte de Carlos Rivero, Anyelo Cisneros y de Federico Grun. Pese a los intentos por parte de La Unión para volver a pasar al frente, el conjunto patagónico cerró el tercer cuarto 46-44.

En el último período, el encuentro fue cambiando de dueño en el marcador, con un juego de ida y vuelta. A falta de dos minutos, el conjunto formoseño pudo pasar al frente a través de un triple de Acevedo (57-61), a pesar de los intentos del local para reducir la diferencia, La Unión de Formosa cerró mejor con Beavers y Machuca, llevándose la victoria por 69-61.