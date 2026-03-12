Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA GANÓ EN SANTA FE

Porreddeportiva

Mar 11, 2026

 

El equipo formoseño venció como visitante a Unión en Santa Fe 99 a 94 (FOTO). Andrés Elsener fue el destacado de la noche con 22 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. En el local volvió a destacarse la figura de Theodore Awkuba que aportó 14 puntos más 7 rebotes y 2 asistencias.

Unión 94-99 La Unión

De arranque Unión intentó ser el protagonista del partido, con la sociedad Cabrera-Guerra el dueño de casa buscó imprimir un ataque vertiginoso, por su parte, la visita contra restó con buenas defensas y goles de ataques rápidos.

Con el correr de los minutos y las rotaciones de las bancas, ninguno de los dos elencos pudo prevalecer por sobre su rival y el encuentro transcurrió dentro de la paridad hasta el final del primer cuarto, en un parcial con mucho goleó (32-28 en favor del Tatengue), y pocas defensas.

El segundo parcial, aunque con menos goleó; fue muy parecido a su antecesor. Con momentos para cada lado sin encontrar ningún dominador. En el complemento el desarrollo del encuentro no varió, la visita fue inteligente para lastimar desde el perímetro, y en un cierre ajustado se alzó con la victoria.

De esta manera, el elenco de Guillermo Narvarte regresó al triunfo tras la caída en su casa; por su parte Unión acumula cuatro derrotas consecutivas.

Informe y fotos: Prensa Unión.

 

 

 

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Básquetbol

LNB: UNIÓN Y LA UNIÓN DE FORMOSA SE   ENFRENTAN ESTA NOCHE EN SANTA FE

Mar 10, 2026 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIÓ EN  EL CINCUENTENARIO ANTE GIMNASIA

Mar 8, 2026 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA RECIBE A  GIMNASIA DE COMODORO RIVADAVIA

Mar 7, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Polideportivo

La Municipalidad y la Unión de Rugby de Formosa firmaron un convenio para llevar el deporte a los barrios

11 de marzo de 2026 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA GANÓ EN SANTA FE

11 de marzo de 2026 reddeportiva
Federal

TFA: SOL DE AMÉRICA JUGÓ AMISTOSOS CON FOR EVER

11 de marzo de 2026 reddeportiva
Polideportivo

Abrió la inscripción para la 34° Travesía Náutica Fundación de la Ciudad de Formosa

11 de marzo de 2026 reddeportiva