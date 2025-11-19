Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA GANÓ Y SOSTIENE SU BUEN RENDIMIENTO

Nov 17, 2025

 

Después de dos victorias en Córdoba, el equipo de Formosa volvió al Cincuentenario para derrotar a Olímpico de La Banda 82 a 76 y trepar al segundo lugar de la tabla. Beavers fue el goleador con 19 puntos, Acevedo sumó 14 y Machuca junto a Elsener 12. En la visita sobresalieron Vieta con 20, McKinney con 19 y Granberry con 17. FOTO: La Unión ganó y ya se ubica segundo en la tabla de posiciones de la Liga.

La Unión 82-76 Olímpico

En 4 minutos de juego todo era equilibrio con un 10 a 9 para el local hasta que La Unión logró ponerse firme atrás y adelante todo fluyó con Elsener atacando el aro y Beavers y Acevedo anotando de tres para despegar por 9 -20 a 11- en apenas 2 minutos. Elsener se sumó a los aciertos de tres de los suyos para separarse por 10 -25 a 15-. Desde el banco vinieron soluciones para los bandeños que armaron un 5-0 con Bressan y López para achicar -25 a 20- pero con Acevedo muy activo -adentro y afuera- el local recuperó los 10 -31 a 21- ya en el minuto final de la fracción.

Dominio de las defensas en la salida del segundo, pero con los de Narvarte encontrando el lugar para correr llegó un parcial de 7-3 que subió la ventaja a 14 -38 a 24-. Spano armó y también definió atacando profundo para ponerse por 16 -40 a 24-. Con sus extranjeros, Olímpico se activó en ataque y bajó los 16 a 9 -40 a 31- con 3 minutos por jugar y de ahí hasta el cierre del primer tiempo la distancia se movió entre los 9 y 11 -final 44 a 33-.

Parcial de 12 a 5 para la visita en 4 minutos del tercero que lo arrimó a 4 -49 a 45- con puntos en manos de cuatro jugadores -5 de McKinney-. Con más de McKinney estaba a 3 -51 a 48- con el local perdiendo eficacia en ataque decidiendo en la pintura. Con dos libres de Forestier solo había un punto -51 a 50- pero llegó Beavers al rescate con dos aciertos en fila de tres y un doble para tomar distancia por 9 -59 a 50-. En el cierre hubo un 5-0 de Olímpico que dejaba en claro que seguía encima -59 a 55-.

Un doble de Granberry en el inicio del cuarto final puso encima a los bandeños -59 a 57- y con un triple de McKinney estaban iguales en 60. Actor protagónico nuevo en el juego en ese instante clave: Alorda. Personal 4-0 del pivote para que La U se sostenga al frente -64 a 60-. Más «guiños» para los de Narvarte: triple de Machuca y 2 y 1 de Beavers para subir por 7 -70 a 63-.

Eran 7 los puntos que los separaban a 2,25 minutos del final -75 a 68- con el local dando síntomas que había dejado atrás los baches ofensivos -13 anotaciones en el segundo cuarto y 15 en el tercero-. Un minuto después, 7 -77 a 70-. A 1 minutos para la chicharra, 7 -79 a 72-. Y a 42 segundos del cierre de la noche, el cierre de la noche: robo de Beavers para correr a cancha abierta y subir a los suyos por 9 -81 a 72-.

Informe y fotos: Prensa La Unión.

 

 

 

