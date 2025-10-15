Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA JUEGA A  LAS 20:30 EN COMODORO RIVADAVIA

Porreddeportiva

Oct 15, 2025

 

En el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia (Chubut), desde las 20:30, La Unión de Formosa se presentará frente al local Gimnasia y Esgrima, en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). La franquicia formoseña buscará prolongar su buen arranque de temporada, donde en cuatro presentaciones logró tres triunfos en serie. FOTO: La Unión de Formosa buscará este miércoles seguir por la senda del éxito en Comodoro Rivadavia.

La Unión viene de ganarle a Unión de Santa Fe por 83-80, en el polideportivo Cincuentenario, con Windi Graterol como la figura con 15 puntos y 10 rebotes. El plantel conducido por Guillermo Narvarte ya se encuentra en la sede del partido, y todos los integrantes están en óptimas condiciones para afrontar un compromiso complicado en un reducto donde los patagónicos ejercen siempre una fuerte localia.

Por su parte el Verde conducido por Pablo Favarel irá por un triunfo con doble objetivo, festejar ante su público y cortar la racha de un adversario que llega muy entonado a este cruce. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 15 de marzo de este año, también en el Socios Fundadores, donde Gimnasia se impuso 86-79. En aquel encuentro, Martiniano Dato fue el máximo anotador del “Verde” con 18 puntos, mientras que Demarco Owens sumó 16 unidades para el conjunto visitante.

 

 

