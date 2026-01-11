LNB: LA UNION DE FORMOSA JUEGA ANTE QUIMSA EN EL CINCUENTENARIO

En su primera presentación del año, este domingo desde las 21:30, en el polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña, el local La Unión recibirá a Quimsa de Santiago del Estero, en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Existe un Marcado interés en cuanto al compromiso, teniendo en cuenta que el equipo de Guillermo Narvarte buscará mantener el lugar privilegiado que ocupa en la tabla, y la visita llega con el deseo de concretar su cuarto triunfo en serie, y seguir progresando en la clasificación. FOTO: Polideportivo Cincuentenario, la casa de La Unión en la Liga Nacional.

La Unión, tercero en las posiciones, con un record de 11 triunfos y 5 tropiezos, irá por la rehabilitación tras la dura caída sufrida frente a San Martín de Corrientes (91-75) en el cierre del 2025. En cuanto a la Fusión, se producirá el debut del pivot norteamericano San Freedma, un refuerzo de mucha importancia para el elenco conducido por el marplatense Leandro Ramella.

Regresa a Formosa la Liga Nacional, la competencia organizada por la Asociación de Clubes (AdC) y es un buen momento para disfrutar del mejor básquetbol nacional.