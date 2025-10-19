Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA JUEGA EN LA CIUDAD FÉLIZ

Oct 19, 2025

 

Con la necesidad de reencontrarse con el triunfo, este domingo en Mar del Plata, La Unión de Formosa enfrentará al local Peñarol, en otra jornada correspondiente a la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El cruce se pondrá en marcha a las 20. FOTO: Guillermo Narvarte explica y los jugadores de La Unión prestan atención. Una postal que se repetirá esta noche en Mar del Plata.

PEÑAROL – LA UNIÓN

Hora: 20.00 TV: Básquet Pass.

Árbitros: Pablo Estévez, Julio Dinamarca y Enrique Cáceres.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata).

Historial: Se enfrentaron en 33 oportunidades, con 19 victorias para Peñarol y 14 triunfos para La Unión. Peñarol recibirá a La Unión de Formosa desde las 20.00 horas, en el Polideportivo Islas Malvinas.

El conjunto marplatense llega con dos victorias consecutivas en casa, ante Quimsa e Instituto. El base Luciano Guerra se mantiene como el segundo máximo goleador de la competencia con un promedio de 19.2 puntos por partido, mientras que Iván Basualdo ocupa el segundo lugar en rebotes, con 9.4 por encuentro.

Por su parte, La Unión viene de caer ante Boca Juniors por 80 a 77 en tiempo suplementario, aunque conserva un récord positivo de cuatro triunfos y dos derrotas.

En la previa, el base milrayita Facundo Vázquez, destacó: «el equipo está empezando a mostrar lo que queremos ser defensivamente, y sabemos que, si logramos mantenerlo, podemos ser un equipo complicado en todas las canchas».

 

 

 

