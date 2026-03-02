Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA JUGARÁ 6 PARTIDOS EN MARZO

Porreddeportiva

Mar 1, 2026

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), La Unión de Formosa jugará un total de seis compromisos en el mes de marzo. El equipo que conduce Guillermo Narvarte, que tiene como casa el Polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña, se ubica actualmente séptimo en la tabla, con 41 puntos, en 26 presentaciones logró 16 éxitos, y sufrió 11 caídas. A continuación, el calendario para La Unión de Formosa en el mes de marzo. FOTO: Polideportivo Cincuentenario de Formosa, donde La Unión el día 7 recibirá a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, en su primer juego de marzo.

 

 

Por reddeportiva

