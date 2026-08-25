LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA  LARGO LA PRETEMPORADA

Con la mirada puesta en la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol, La Unión de Formosa puso en marcha una nueva etapa. Después de una campaña que dejó sensaciones sumamente positivas y el logro de haber alcanzado los playoffs, La U inició la pretemporada con la intención de ir un poco más allá.

El pilar es la apuesta por la continuidad de un proyecto que demostró solidez. Ratificada la confianza en Guillermo Narvarte al frente del cuerpo técnico, el objetivo es sostener la identidad que quedó expuesta la Liga pasada. En el mismo rumbo, se logró renovar el vínculo con la mayoría del plantel, lo que no solo es premio al rendimiento observado, sino que además garantiza una base de conocimiento dentro de la cancha. Ahora vendrá la parte más compleja: poner esto, que de movida luce a favor, al servicio del protagonismo que se quiere en la competencia.

El trabajo se inició con un primer encuentro formal entre dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. La reunión la abrió Mario Romay, Director Deportivo, y sirvió para dar la bienvenida oficial, trazar la hoja de ruta y renovar los objetivos antes de encarar el calendario, que quedaron claros cuando Narvarte tomó la palabra. Sin perder tiempo, el grupo saltó al parquet para someterse a los primeros circuitos de acondicionamiento físico con Daniel Pasquali a cargo. Estas rutinas marcarán una primera semana de pretemporada orientada a poner a punto este aspecto.

Los jugadores mayores que participaron de este inicio fueron Alexis Elsener, Sebastián Acevedo, Mariano Marina, Franco Alorda y Agustín Facello. Se sumaron los juveniles de Liga de Desarrollo y en unos días lo harán Brandon Beavers, Windi Graterol y Tomas Nuno.

Informe y foto: La Unión (F)

FOTO: La Unión puso en marcha la preparación en la capital formoseña, de cara a una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

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