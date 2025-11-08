LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA LE GANÓ A INSTITUTO EN CÓRDOBA

La franquicia formoseña dio el batacazo en la capital cordobesa, en la mañana de este sábado derrotó al local Instituto por 83-71. Fue la primera caída de la Gloria en lo que va de la temporada, en el estadio Ángel Sandrín.

El equipo dirigido por Guillermo Narvarte sacó provecho de las concesiones defensivas de Instituto, y se alzó con un valioso triunfo, que le permite seguir en el lote de arriba en la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025-2026. El juego fue transmitido por TyC Sport para todo el país. FOTO: La Unión ratificó ante Instituto su buen inicio de certamen.

Fue la tercera caída de la temporada de la Liga Nacional para Instituto, primera en casa. El próximo partido será en Alta Córdoba, nuevamente un sábado por la mañana. Será el venido 15 de noviembre, a las 11.30 ante Ferro.

Se entregó manso el Albirrojo en el cuarto decisivo ante el dominio de la visita. Le faltaron respuestas ante el gran planteo de La Unión. Anotó apenas 14 puntos en el último capítulo. No le alcanzó a Instituto la destacada tarea del capitán Leandro Vildoza, con 12 puntos, 6 asistencias y 5 robos, ni con los 15 tantos de Keylan Boone.

El partido de Instituto

Instituto arrancó midiendo al rival. Aceleró según lo que proponía La Unión. Se puso 7-2 en tres minutos y cuando los formoseños achicaron a 1: 6-7, defendió intenso nuevamente, aceleró en ataque, para ejecutar un parcial de 9-0 y alargar la diferencia 16-6.

Aflojó en la marca la Gloria, perdió dos pelotas seguidas en la salida, y los formoseños limaron la diferencia 13-16. No firmeza atrás y adelante el Albirrojo, pero igual se quedó con el primer capítulo 18-14.

La Unión se aprovechó de un Instituto demasiado atado en el ataque, con escasa fluidez, y pasó a mandar en el tanteador 24-20 en 3′30 del segundo cuarto.

Con el simple regreso al campo de Leandro Vildoza, la Gloria renovó sus energías. El capitán le da vitalidad en defensa y dinámica al ataque. Con más movimiento del balón, el equipo de Vadell encontró buenos tiros. Metió cuatro triples seguidos (uno de Vildoza, otro de Hill y dos de Boone) para un parcial de 12-2 y la recuperación del mando 32-26, con 4 minutos por jugar.

La visita pareció no sentir el rigor de la gira (tercer partido en Córdoba con derrota ante Independiente de Oliva y victoria ante Atenas) y le jugó de igual a igual en intensidad al elenco de Alta Córdoba para cerrar igualados en 39 en la primera mitad.

Se calentó el partido en el tercer episodio por algunas faltas fuertes de los dos lados. Instituto volvió a tomar el mando (44-38) pero no pudo frenar al ataque vertical de La Unión, que empató en 54 en poco más de 6 minutos.

Se fue diluyendo el juego colectivo del equipo de Vadell con el correr del cuarto, y los formoseños se quedaron con el parcial por 59-57.

Extendió La Unión su buen momento y alargó a 8 la diferencia: 65-57 en un minuto del cuarto capítulo. A Instituto le costó mucho crear en ataque. Mérito de la defensa, sí, fallas propias, también. Se hizo repetitivo en el tiro de tres puntos, con poca efectividad, y la visita se sintió cómodo. Jugando con sus tiempos, La Unión alargó 73-63 con tres minutos por jugar.

No se dejó sorprender por la Gloria. Estuvo firme la visita. Le faltaron ideas al Albirrojo, que se quedó sin invicto en casa.