LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIÓ ANTE BOCA EN TIEMPO SUPLEMENTARIO

Oct 18, 2025

 

El Xeneize se quedó un con un partidazo frente a La Unión de Formosa.

Boca Juniores 80-77 La Unión (FOTO)

En una noche cargada de emoción en La Bombonerita, Boca Juniors logró una trabajada victoria por 80-77 ante La Unión de Formosa en tiempo suplementario.

El encuentro comenzó con domino azul y oro y tras un buen primer tiempo del local, la visita logró dar vuelta el tanteador para poner en apuros al dueño de casa. El Xeneize remó desde atrás con mucha intensidad forzar la prórroga.

La figura del partido fue Cáffaro, quien firmó planilla con un imponente 22 puntos y 10 rebotes, dominando la pintura y siendo el faro ofensivo del conjunto azul y oro. Su presencia física y efectividad cerca del aro resultaron determinantes para sostener al equipo en los momentos más complicados del encuentro.

El héroe de la noche, sin embargo, fue Faggiano, autor de 16 puntos y del triple clave que envió el partido al tiempo extra. El base manejó los tiempos en el cierre y lideró a un Boca que, empujado por su gente, terminó celebrando una nueva victoria en casa.

Informe y fotos: Prensa Boca Juniors.

 

