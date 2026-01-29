LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIÓ ANTE OBRAS EN EL CIERRE DE LA GIRA

El Tachero superó a La Unión de Formosa por 85 a 76 (FOTO), en El Templo del Rock. Este resultado fue histórico, ya que llegó a los 700 festejos en la historia de la Liga Nacional. Ty Sabin (20 puntos), Pedro Barral (15) y Juan Ignacio Brussino (nueve) fueron los máximos anotadores del Rockero.

El dueño de casa arrancó certero con los tiros desde el perímetro (tres anotaciones), además de haber estado eficaz en los ataques rápidos (67% en dobles). Luego, la visita achicó la distancia por medio de la precisión desde el perímetro (4-8). Asimismo, Tomás Spano encestó un triple sobre la chicharra con el fin de culminar el primer cuarto a tres tantos (22-25).

En el segundo episodio, el anfitrión contó con la conducción de Barral (11 unidades) y la buena producción en la pintura de Marcos Delía (seis y cuatro tableros) y Joaquín López Lorenz (cuatro y dos). Sin embargo, el conjunto formoseño se fue al descanso con una ventaja mínima (44-43), debido a los aportes de Sebastián Acevedo (10 y 2-4 en triples), Spano (nueve y 2-2) y Windi Graterol (ocho y 2-2).

El elenco de Guido Fabbris recuperó la delantera en el tercer período, a través de la intensidad defensiva (siete recuperos en total). A su vez, las anotaciones de Sabin (20 puntos -3-6 en tiros externos-, dos rebotes y tres asistencias) y Juan Ignacio Brussino (nueve -tres-) ayudaron a establecer un parcial de 30 a 15. Así, el local concluyó dicho capítulo al frente por 73 a 59.

En el último segmento, La Unión dio pelea con Spano (22 tantos -4-4 detrás del arco-, cuatro pases gol y dos robos) y Acevedo (12) a la cabeza. No obstante, el Rockero sentenció la historia gracias a la buena labor debajo del aro de Jorge Bilbao (ocho y cinco rebotes) y López Lorenz (seis y tres). También, Barral (15, cinco, cuatro pases gol y tres recuperos) y Felipe Inyaco (seis) hicieron sus contribuciones ofensivas.