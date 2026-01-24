LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIÓ ANTE SAN LORENZO

El Ciclón venció al conjunto de la Unión de Formosa por 84-70 en el Polideportivo Pando, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires (FOTO). Cristian Cardo fue el MVP del juego con 23 puntos, 4 rebotes y 3 recuperaciones. Fue el primer juego de la gira que realiza el equipo formoseño.

San Lorenzo 84-70 La Unión

En un comienzo impreciso para ambos equipos, fue La Unión quien sacó la primera ventaja. No obstante, San Lorenzo, con triples de Safar y Pérez, y penetraciones de Bednarek, logró obtener su primera ventaja (18-9). Sin embargo, Machuca, de a poco fue convirtiéndose en pieza fundamental de la visita para comenzar a descontar en el tanteador. Del lado del local, Bednarek continuó adueñándose de la zona pintada y se sumó Cardo, infalible desde la línea de tres. Pero promediando la primera mitad, La Unión achicó el marcador gracias a Acevedo y Spano. A pesar del esfuerzo, fue el conjunto azulgrana quien se fue al vestuario ganando 40-39.

En la segunda mitad del juego, San Lorenzo volvió con otra actitud: triples de Selem Safar y Leandro Cerminato y una férrea defensa, logró un parcial de 12-0. Por el otro lado, los dirigidos por Narvarte, continuaron buscando achicar el resultado, pero el Ciclón siguió presionando y desglosando un gran juego ofensivo, que le sirvió para ingresar a los últimos 10 minutos del partido ganando 65-50.

En el último parcial, los dirigidos por Sebastián Burtin siguieron presionando e imponiéndose en el juego, alcanzando una ventaja de 19 puntos (69-50). Sin embargo, la visita, logró un parcial de 9-3 (72-59). Lejos de relajarse, San Lorenzo supo manejar los tiempos en el tramo final del encuentro, respondió cada intento de reacción de La Unión y sostuvo la diferencia con inteligencia y solidez defensiva. Con el correr de los minutos, el conjunto azulgrana administró la ventaja y cerró un triunfo importante, apoyado en el juego colectivo que mostró durante todo el encuentro.

Informe y fotos: Prensa San Lorenzo.