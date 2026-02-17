LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIÓ ANTE SAN MARTÍN DE CORRIENTES

El Rojinegro superó de forma contundente a La Unión de Formosa por 74 a 60 (FOTO). El jugador destacado fue Gastón García con 26 puntos. Por parte de la visita, Andrés Elsener se distinguió con 12 unidades.

San Martín 74-60 La Unión

El encuentro comenzó igualado, hasta que llegado la mitad del primer cuarto el conjunto Rojinegro tuvo más intensidad e impuso su ritmo de juego lo que le permitió sacar una diferencia de 9 puntos y llevarse el cuarto por 23 a 12. Aprovechando las desatenciones defensivas y los errores no forzados de La Unión, San Martín se sintió más cómodo en ese tramo del encuentro.

Con alto goleo y la posibilidad de correr la cancha a través de Víctor Fernández o Gastón García, el dueño de casa continuó sumando y fue al descanso largo arriba por 50 a 25.

Ya el segundo tiempo tuvo un inicio más errático por parte de ambos equipos que estuvieron cinco minutos sin sumar puntos. El conjunto formoseño tomó la posta y aprovechando la baja productividad del Rojinegro descontó en el marcador y se llevó el cuarto (4-12) aunque seguía abajo en el tanteador por 54 a 37.

Con un envión anímico, los dirigidos por Narvarte marcaron el ritmo del último parcial buscando sacar provecho de los nervios del local. Sin embargo, esto no fue suficiente y pese a las buenas actuaciones de Alorda y Graterol en la zona pintada y el rendimiento irregular del local, San Martín se terminó llevando el juego por 74 a 60.

Informe y fotos: Prensa San Martín.