LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIÓ EN CHIVILCOY 87-66

La Academia volvió a hacerse fuerte en condición de local y consiguió una valiosa victoria al derrotar el equipo de La Unión de Formosa por 87 a 66, en una noche donde el equipo mostró solidez defensiva, efectividad ofensiva y un alto nivel colectivo frente a un rival que siempre propone partidos físicos y disputados. FOTO: Un pasaje del juego que en la noche del viernes disputaron Racing y La Unión de Formosa, en la provincia de Buenos Aires.

Racing de Chivilcoy 87-66 La Unión de Formosa

Desde el inicio, Racing impuso su ritmo de juego, marcando diferencias a partir de la intensidad defensiva y la buena circulación de balón. Con el correr de los minutos, el local fue encontrando espacios en ataque y logró construir una ventaja que supo administrar con inteligencia a lo largo del encuentro, cerrando el partido con autoridad ante su gente.

La gran figura del encuentro fue Cooper, quien tuvo una actuación sobresaliente y fue el máximo anotador de la noche con 30 puntos, alcanzando además 36 de valoración, siendo determinante en los momentos claves del partido. A su rendimiento se sumó el aporte de Manuel Rodríguez, que completó una muy buena actuación con 14 puntos y 24 de valoración, aportando equilibrio, intensidad y puntos importantes para el desarrollo del juego.

En el conjunto formoseño, el jugador más destacado fue Graterol, quien finalizó el partido con 9 puntos y 17 de valoración, siendo el principal referente de su equipo. También se destacó Alorda, que contribuyó con 6 rebotes y 12 de valoración, intentando sostener a La Unión en los pasajes más complejos del encuentro.

Con este resultado, Racing reafirma su fortaleza jugando en el Grilon Arena y continúa sumando confianza de cara a lo que viene.

Informe y fotos: Prensa Racing de Chivilcoy.