LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIÓ EN  EL CINCUENTENARIO ANTE GIMNASIA

La Unión 77-86 Gimnasia (FOTO)

Después de un inicio con poco gol -3 a 3-, Gimnasia armó una corrida de 10 a 0 con triples de Cisneros y puntos cerca del aro de Carabalí para subir 13 a 3 con 5 minutos de acción. Mejoró en ataque el local con dos acciones de tres puntos, con Acevedo y Elsener, para achicar 13 a 9 y desde ahí el juego volvió a tener predominio de las defensas con el local bajando la distancia a 3 -18 a 15- y ya en el minuto final quedó a la mínima -18 a 17-.

Con un 6 a 0 largó Gimnasia el segundo cuarto con gran aporte del banco -Horton y Cosolito- y logrando imponerse en la pintura en ambos tableros volvió a despegar en dos dígitos -29 a 18-. Rivero ganaba peso en la pintura, tal como lo había hecho Carabalí antes, y al local le costaba mucho hacer daño bajo el cristal. Los 3 minutos finales se recorrieron desde las 13 puntos -33 a 20- que sacó la visita. La U se dio cuenta que había que dejar más, empujó y se acercó a 7 -33 a 26- con Nuno y Graterol, pero enfrente tenía un rival que lo estaba superando y así cerró el primer tiempo arriba justamente por 7 -37 a 30-.

4 a 0 de Carabalí en el inicio del tercero como para ratificar lo hecho por los suyos en la mitad inicial para sacar 11 -41 a 30- y con 4 minutos de acción había nueva máxima -15 con un 49 a 34- con triple de Grun. Carabalí dominaba todas las acciones en ambos costados y desde esa realidad Gimnasia seguía controlando el trámite. Se iba más lejos con un triple de Toretta -17, con un 56 a 39-, mientras que La U ganaba en frustración en cada ofensiva -10 anotaciones en 7 minutos del parcial-. El cuarto se cerró con 22 unidades de luz para la visita -70 a 48-, margen que ya había obtenido un rato antes con un 67 a 45.

Después de tocar Gimnasia los 23 de margen -73 a 50- vino La Unión por su búsqueda. Con dos triples de Elsener bajó la brecha -73 a 59- y con un doble más del alero estaba a 12 -73 a 61- con 6 minutos por jugar. Estaba firme atrás ahora el local y enfrente dejó todas las dudas para meter un parcial de 18 a 3 que lo instaló a 7 -73 a 66- casi con medio cuarto por jugar: 4,40 minutos por delante. Fue y fue el local en el final con Beavers, Elsener y Nuno para quedar a un triple -78 a 75- y allí asomó Chacón de manera contundente con dos triples para un personal 6-0 que fue sentencia para el partido.

Informe y fotos: Prensa La Unión.