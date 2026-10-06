LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIÓ EN  EL DEBUT ANTE GIMNASIA POR 92-86

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia venció por 92-86 a La Unión de Formosa en Comodoro Rivadavia, en una nueva fecha de La Liga Nacional. El goleador del encuentro fue Mariano Marina con 21 puntos, mientras que, en el local, Felipe Inyaco aportó 20 unidades.

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó mejor para La U, aprovechando el juego interior con Sebastián Acevedo, pero Gimnasia, con un Felipe Inyaco intratable, logró dar vuelta el marcador (8-6). A partir de ahí, el juego fue de ida y vuelta, pero sobre el final del primer cuarto, el conjunto sacó ventaja con Inyaco y Marcos Chacón para cerrarlo 21-16.

En el segundo período, el conjunto formoseño recortó a dos puntos la desventaja (21-19), pero La Magia estiró a once puntos (34-23) con Carrasco. A pesar de los intentos de la visita con Windi Graterol desde el poste bajo, el local logró cerrarlo mejor e irse al descanso por 51-35.

Tras el descanso, La Unión logró achicar la diferencia con el aporte de Graterol y de Mariano Marina (57-50), pero Gimnasia con Martiniano Dato cerró el tercer cuarto por 68-63.

En el último período, el local fue cerrando poco a poco el encuentro, pese a los intentos sobre el final de La Unión para pasar al frente, el local lo cerró mejor y se llevó su primer triunfo como local en LNB por 92-86.

FOTO: La Unión no pudo sostener su buen arranque de partido y terminó perdiendo en su visita a Comodoro Rivadavia,

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