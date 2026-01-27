LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIO FRENTE A FERRO

El equipo de Caballito se reencontró con la victoria al superar 84 a 69 a La Unión de Formosa. Valentín Bettiga con 17 puntos y 4 rebotes fue la figura del encuentro. El cotejo se cumplió en la noche del lunes en el estadio Héctor Etchar en el barrio porteño de Caballito. El encuentro marcó el segundo compromiso de La Unión en su gira por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en la prosecución de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). FOTO: La Unión fue superado sin atenuantes por Ferro. El equipo de Guillermo Narvarte enfrentará ahora a Obras Sanitarias, mañana miércoles.

Ferro 84-69 La Unión

El primer tiempo fue parejo, intenso, reñido y muy físico. Ferro comenzó bien, pero una lesión en la rodilla de Vasirani diezmó al equipo. La U lastimó con el juego interior y sacó ventaja, mientras que Oeste defendió y corrió para igualar el tanteador en 40.

El complemento, Ferro reaccionó. Se soltó como lo supo hacer todo el año pasado y pasó al frente. La Unión de Formosa luchó para mantenerse en juego, pero las sólidas defensas Verdolagas lo impidieron. Con carácter el equipo de Fernández volvió al triunfo por 84 a 69.

Para la jornada siguiente el equipo formoseño visitará a Obras al igual que Ferro Carril Oeste.