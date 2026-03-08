Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA RECIBE A  GIMNASIA DE COMODORO RIVADAVIA

Mar 7, 2026

 

 

 

En el magnífico polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña, este sábado desde las 21, el local La Unión recibirá a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El conjunto anfitrión conducido por Guillermo Narvarte aguarda con expectativa el primer juego del mes de marzo, y el objetivo es sumar en la recta final de la primera fase de la competencia, la mayor cantidad posible de puntos.

La Unión se ubica séptima en la tabla con 41 puntos, productos de 15 victorias, y 11 caídas. La visita, marcha octava, también con 41 unidades, ganó 15 y perdió 11.

Será una noche especial, las damas podrán generar en el sitio de La Unión la entrada gratuita, un reconocimiento de la franquicia formoseñas a quienes mañana celebrarán su día. Propuesta, de partido vibrante, existe mucha paridad, y los anfitriones quieren festejar ante sus seguidores-

 

 

Por reddeportiva

