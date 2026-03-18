Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA RECIBE A INDEPENDIENTE (O)

Porreddeportiva

Mar 18, 2026

 

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), este miércoles, desde las 21:10, en el polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña el local La Unión recibirá a Independiente de Oliva (Córdoba). Será un buen momento para que el público pueda apoyar al conjunto que dirige Guillermo Narvarte.

LA UNIÓN – INDEPENDIENTE (O)

Hora: 22.10. TV: TyC Sports.

Árbitros: Alejandro Chiti, Raúl Sánchez y Danilo Molina.

Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa).

Historial: Se enfrentaron en 7 oportunidades, con 5 victorias para Independiente y 2 triunfos para La Unión. En esta temporada el triunfo fue para la I, en Oliva, por 91 a 87.

La Unión de Formosa atraviesa uno de sus momentos más sólidos, consolidándose en la zona media-alta de la tabla. El conjunto dirigido por Guillermo Narvarte llega a la jornada de hoy con un récord positivo de 18 victorias y 12 derrotas, ubicado en la 6.ª posición y con la mira puesta en el ingreso directo a los cuartos de final.

El equipo formoseño viene de una exitosa gira por Buenos Aires, donde encadenó triunfos claves ante Unión de Santa Fe y Platense (86-84) y de ganarle en casa a Ferro por 91 a 72.

Independiente de Oliva, actual líder de la competencia con un récord de 18 victorias y 9 derrotas, inicia una gira exigente tras vencer a Regatas. Fuera de casa, enfrentará a dos rivales directos que también aspiran a finalizar entre los cuatro mejores de la fase regular.

Primero visitará a La Unión de Formosa, equipo que acumula tres triunfos consecutivos. El segundo destino será Misiones, donde aguarda Oberá Tenis Club. El Celeste se ubica cuarto (17-10) y viene de vencer a Olímpico; además, cuenta con el antecedente de haber derrotado a Oliva por la mínima (84-83) en el primer cruce entre ambos.

 

 

 

Por reddeportiva

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