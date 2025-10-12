LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA RECIBE A UNIÓN DE SANTA FE

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), este sábado desde las 21:30, en el polideportivo Cincuentenario, La Unión de Formosa recibirá a Unión de Santa Fe. Los árbitros designados para controlar las acciones son: Fernando Sampietro, Alejandro Trías y Sebastián Vasallo.

La franquicia formoseña ha cosechado hasta el momento dos triunfos y una derrota. El equipo que conduce Guillermo Narvarte cayó en el debut ante Regatas de Corrientes, y luego se rehabilitó frente a San Lorenzo y Oberá Tenis Club.

El plantel tatengue que dirige Maximiliano Seigorman se encuentra desde el viernes en la ciudad, y el cruce con La Unión marcará su debut en la Liga. Los jugadores disponibles para el juego en la capital formoseña son: Franco Balbi, Emiliano Basabe, Martín Cabrera, Facundo Chamorro, Ignacio Alessio, Federico Elías, Jefferson Guerra, Daniel Hure, Felipe Quiroz y Chris Vogt.