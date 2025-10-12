Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA RECIBE A UNIÓN DE SANTA FE

Porreddeportiva

Oct 11, 2025

 

 

 

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), este sábado desde las 21:30, en el polideportivo Cincuentenario, La Unión de Formosa recibirá a Unión de Santa Fe. Los árbitros designados para controlar las acciones son: Fernando Sampietro, Alejandro Trías y Sebastián Vasallo.

La franquicia formoseña ha cosechado hasta el momento dos triunfos y una derrota. El equipo que conduce Guillermo Narvarte cayó en el debut ante Regatas de Corrientes, y luego se rehabilitó frente a San Lorenzo y Oberá Tenis Club.

El plantel tatengue que dirige Maximiliano Seigorman se encuentra desde el viernes en la ciudad, y el cruce con La Unión marcará su debut en la Liga. Los jugadores disponibles para el juego en la capital formoseña son: Franco Balbi, Emiliano Basabe, Martín Cabrera, Facundo Chamorro, Ignacio Alessio, Federico Elías, Jefferson Guerra, Daniel Hure, Felipe Quiroz y Chris Vogt.

 

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Básquetbol

LNB. LA UNIÓN DE FORMOSA SE HIZO FUERTE EN OBERÁ

Oct 9, 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: La Unión venció a San Lorenzo en Formosa

Oct 3, 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA RECIBE HOY A SAN LORENZO

Oct 2, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA RECIBE A UNIÓN DE SANTA FE

11 de octubre de 2025 reddeportiva
Rugby

Tarde de finales, para hacer historia

11 de octubre de 2025 reddeportiva
Fútbol

Miles de mujeres acompañaron el acto de apertura del torneo de fútbol La Amistad “Copa Gildo Insfrán”

11 de octubre de 2025 reddeportiva
Fútbol

El Porvenir campeón de la máxima categoría del Futsal AFA

11 de octubre de 2025 reddeportiva