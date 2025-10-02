LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA RECIBE HOY A SAN LORENZO

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), este Jueves La Unión de Formosa recibirá a San Lorenzo de Almagro. El juego se iniciará a las 21:30, en el polideportivo Cincuentenario.

El local dirigido por Guillermo Narvarte, viene de perder en el debut frente a Regatas de Corrientes (72-86), y esta noche buscará rehabilitarse ante su público. En la caída ante el fantasma, la figura de la franquicia formoseña fue el escolta estadounidense Brandon Beavers, autor de 27 puntos.

El azulgrana, conducido técnicamente por Sebastián Burtin, es una formación repleta de jóvenes, que, en el inicio de la Liga, en el polideportivo Roberto Pando, derrotó a Peñarol de Mar de Plata (82-74), y luego en calidad de visitante fue derrotado por Oberá TC de Misiones (85-76). La revelación en los dos juegos, fue el joven escolta Facundo Rotenberg

Se espera una buena asistencia de público, teniendo en cuenta que ambos cuentan con buenos jugadores y están en condiciones de ofrecer un buen partido.