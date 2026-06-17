LNB: La Unión de Formosa renovó  a Alexis Elsener y Mariano Marina

El conjunto formoseño anunció sus dos primeras confirmaciones para de cara a la temporada 2026/27. El equipo que conducirá Guillermo Narvarte confirmó sus primeras fichas con la renovación de dos jugadores que ya estuvieron bajo su mando en la actual Liga Nacional.

Para Elsener será su séptima temporada con la camiseta de La U donde llegó por primera vez en la 2015/16, año en que jugó la final de la Liga, recordando que en la 2025/26 volvió a Argentina luego de su marcha del país en 2020 donde pasó por México, Colombia, Uruguay, Japón y desde 2023 de nuevo en México.

Mariano Marina tuvo en la 2025/26 su estreno en la máxima categoría y seguirá allí y con La U. El nacido en Olavarría tuvo un marcado protagonismo desde el inicio de la temporada y terminó siendo el segundo en la votación de los debutantes-revelaciones de la temporada. Antes de llegar a La U, venía de jugar la Liga Argentina con Estudiantes de Olavarría y Deportivo Viedma.

Informe y fotos: Prensa La Unión.

FOTO: El alero cordobés Alexis Elsener tendrá otra temporada con la camiseta de La Unión de Formosa.

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