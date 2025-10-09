Básquetbol

LNB. LA UNIÓN DE FORMOSA SE HIZO FUERTE EN OBERÁ

Porreddeportiva

Oct 9, 2025

 

El Celeste cayó 87-80 ante el elenco formoseño. Los locales tuvieron a Will Vorhees como el goleador con 18, seguido por Agustín Brocal con 17; en tanto que La Unión tuvo tres pilares fundamentales Brandon Beavers con 20, Andrés Elsener 18 y Sebastián Acevedo con 16. FOTO: La Unión de Formosa sumó su segunda victoria en lo que va de la Liga, esta vez fue en Oberá (Misiones).

Oberá 80-87 La Unión

Con un desarrollo de juego muy parejo, en el que hubo varios cambios de liderazgo en el marcador, La U tuvo un mejor cierre; con más efectividad y sacó adelante el partido.

Los dirigidos por Fabio Demti no lograron controlar el ritmo, y siempre tuvieron al rival generando incomodidad y negándole fluidez. Además, aprovechando algunos desaciertos y sacando ventajas con la experiencia de sus jugadores mayores.

La Unión no se desesperó cuando estuvo abajo en el marcador y allí desde la versatilidad de Beavers encontró muchas soluciones; además cuando apremiaba alguna situación aparecía Acevedo para marcar y aportar en los dos tableros. Principalmente en el cierre del primer tiempo, donde sacó una de las ventajas máximas.

En la reanudación, OTC salió adelante, rápidamente emparejó el trámite; pero no pudo sostener el andamiaje y los recambios no entregaron las soluciones que el DT necesitó.

Con el cierre ajustado, los locales cometieron algunas pérdidas que fueron aprovechadas por la visita; que además estuvo más eficiente al momento de anotar y lograron una importante victoria. De esta manera, el Celeste sumó su primera derrota de la temporada en dos presentaciones; en tanto que La Unión jugó tres y ganó dos.

Informe y fotos: Prensa Oberá Tenis Club (OTC).

 

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Básquetbol

LNB: La Unión venció a San Lorenzo en Formosa

Oct 3, 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA RECIBE HOY A SAN LORENZO

Oct 2, 2025 reddeportiva
Básquetbol

LA UNIÓN TUVO UN DEBUT CON EL PIE IZQUIERDO EN LA LIGA

Sep 26, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Básquetbol

LNB. LA UNIÓN DE FORMOSA SE HIZO FUERTE EN OBERÁ

9 de octubre de 2025 reddeportiva
Federal

TFA: CUATERNA ARBITRAL DE CORRIENTES PARA SAN MARTÍN- SOL DE MAYO DE VIEDMA

9 de octubre de 2025 reddeportiva
Fútbol

LOS EQUIPOS DE FORMOSA CON HOJA DE RUTA PARA EL REGIONAL AMATEUR

8 de octubre de 2025 reddeportiva
Banco Formosa

Un regalo para mamá y una celebración para la familia: los beneficios con Banco Formosa

8 de octubre de 2025 reddeportiva