LNB. LA UNIÓN DE FORMOSA SE HIZO FUERTE EN OBERÁ

El Celeste cayó 87-80 ante el elenco formoseño. Los locales tuvieron a Will Vorhees como el goleador con 18, seguido por Agustín Brocal con 17; en tanto que La Unión tuvo tres pilares fundamentales Brandon Beavers con 20, Andrés Elsener 18 y Sebastián Acevedo con 16. FOTO: La Unión de Formosa sumó su segunda victoria en lo que va de la Liga, esta vez fue en Oberá (Misiones).

Oberá 80-87 La Unión

Con un desarrollo de juego muy parejo, en el que hubo varios cambios de liderazgo en el marcador, La U tuvo un mejor cierre; con más efectividad y sacó adelante el partido.

Los dirigidos por Fabio Demti no lograron controlar el ritmo, y siempre tuvieron al rival generando incomodidad y negándole fluidez. Además, aprovechando algunos desaciertos y sacando ventajas con la experiencia de sus jugadores mayores.

La Unión no se desesperó cuando estuvo abajo en el marcador y allí desde la versatilidad de Beavers encontró muchas soluciones; además cuando apremiaba alguna situación aparecía Acevedo para marcar y aportar en los dos tableros. Principalmente en el cierre del primer tiempo, donde sacó una de las ventajas máximas.

En la reanudación, OTC salió adelante, rápidamente emparejó el trámite; pero no pudo sostener el andamiaje y los recambios no entregaron las soluciones que el DT necesitó.

Con el cierre ajustado, los locales cometieron algunas pérdidas que fueron aprovechadas por la visita; que además estuvo más eficiente al momento de anotar y lograron una importante victoria. De esta manera, el Celeste sumó su primera derrota de la temporada en dos presentaciones; en tanto que La Unión jugó tres y ganó dos.

Informe y fotos: Prensa Oberá Tenis Club (OTC).