LNB: LA UNIÓN DERROTÓ  A ARGENTINOS DE JUNÍN

El equipo de Formosa venció a Argentino de Junín 98 a 80 en su regreso al Cincuentenario para seguir metido entre los seis mejores de la Liga. Destrabó un partido equilibrado ganando el tercer cuarto por 33 a 15. Allí generó una brecha de 17 puntos -74 a 57- que lo defendió hasta el final. FOTO: La Unión volvió a la senda del triunfo y se mantiene en una franja expectante en la tabla de posiciones.

La Unión 98-80 Argentino

Unos 5 minutos iniciales de equilibrio pleno tuvo el juego con un 9 igual, incluso con ambos sumandos en ataque con tres vías: Frontera y Graterol, sobresaliendo con 4 anotaciones cada uno por bando. Estiraron la paridad por 2 minutos más para estar 14-14 y a falta de 2,33 seguían pegados -en 18-. En el minuto final, con defensa, La U pudo correr y con anotaciones de Alorda y Nuno cerca del aro tomó margen de tres -23 a 20-.

Unos iniciales 3 minutos del segundo con poco gol para que un triple de Marina le dé un 4-2 al local que seguís arriba ahora por 5 -28 a 23-. Davis y Smith armaron un 5-0 para Argentino y todo a mano en 5 minutos -en 28-. La Unión insistía con el ataque profundo, pero no era efectivo y el visitante estiró su carrera a 8-0 para ahora estar arriba -32 a 28-. Al fin hubo puntos en la pintura para el local que con Graterol y Nuno recuperó el mando a falta de 2,39 minutos -36 a 34-. Davis y Smith otra vez al servicio del Turco para un segundo 5-0 en el parcial y los suyos al frente 39 a 36. Graterol con acción de uno igualó el trámite en 39 y en el minuto final había que ver si alguien se desprendía. Lo hizo Reyes con un triple para el 44 a 41 de la visita.

Siete puntos de Machuca en el inicio del tercero subieron a La U 48 a 47 y con un triple de Marina tenía 4 -51 a 47- con un parcial de 7-3 en 3 minutos. Demetrio se impuso en el juego interior en ataque y Argentino estaba siempre encima. A La Unión le costaba todo en ofensiva, pero encontró una llave con dos triples en fila de Marina y Elsener y se destrabó todo. Beavers robó, sacó falta y anotó dos libres y con una defensa se gestó una contra cerrada con doble de Graterol -hubo técnico al entrenador visitante- para una carrera de 11 a 0 que estableció la máxima -67 a 57- con 3,37 en el reloj.

Hubo minuto de Argentino y en el regreso La Unión siguió firme atrás y encontró precisión adelante para estirar su parcial a 18-0 para cerrar el cuarto con una diferencia de 15 puntos -74 a 59-.

Reyes arrancó el cuarto final tomando tiros de tres con eficacia y el Turco bajó los 17 a 9 -79 a 70- en 4 minutos. Tiempo de Narvarte que activó la ofensiva con Acevedo y Beavers para recuperar los dos dígitos -86 a 72- con 4 minutos de juego en el reloj. Volvió a pesar en las cifras Machuca con su tercer triple de la noche para sacar 15 -89 a 74- y solo quedaba ver si Argentino sería capaz, una vez más. Armó un 4-0 para acercarse, pero La Unión siguió encontrando situaciones para anotar y se quedó con el juego.

Informe y fotos: Prensa La Unión.