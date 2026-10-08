LNB: LA UNIÓN DERROTÓ A PLATENSE

El equipo formoseño derrotó al Calamar por 90 a 86 en Vicente López.

Platense 86-90 La Unión

Luego de la caída sufrida en el encuentro frente a Quimsa, Platense salió a la cancha en Vicente López con el objetivo de dar vuelta la página frente a La Unión de Formosa. El partido comenzó con un ida y vuelta muy dinámico, donde ambos equipos lucharon palmo a palmo por la tenencia de la pelota. Sin embargo, con el transcurrir de los minutos, una serie de imprecisiones del Calamar le permitieron al conjunto visitante ganar terreno y estirar la ventaja en el marcador. De esta manera, el primer parcial finalizó con el Marrón abajo por 28-19.

El segundo cuarto se mantuvo como en el tramo inicial, con un Platense volcado al ataque e intentando sumar desde la línea de tres. Sin embargo, la efectividad ofensiva y la precisión en los tiros por parte de La Unión complicaron al Marrón, que no logró plasmar la idea de juego planteada. Sobre el cierre de la primera mitad, una racha positiva en el marcador le devolvió el ánimo al Calamar de cara al descanso, aunque el tablero marcó un parcial adverso de 57-38.

Al volver del descanso, Platense encontró pasajes de mejor rendimiento buscando más abajo del aro e intentando construir su juego desde la pintura. Sin embargo, el Calamar volvió a abusar del tiro de tres puntos sin mayor efectividad, lo que terminó perjudicando notoriamente sus intenciones de achicar el resultado. En un tramo sumamente disputado, con mucho roce físico, las faltas de ambos lados cortaron el ritmo del partido, cerrando el parcial 77-60 a favor de la visita.

En el último parcial, el Calamar tuvo mayor posesión de la pelota e intentó acortar la brecha. A pesar del esfuerzo e insistencia en el tramo final, la solidez defensiva del conjunto formoseño le cerró los caminos al local y no alcanzó para concretar la remontada, cerrando el encuentro con una ajustada derrota por 90-86.

Informe y fotos: Prensa Platense.

FOTO: El equipo formoseño dio muestra de carácter y una amplia distribución de su goleó para justificar el triunfo sobre Platense.

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