LNB: LA UNIÓN DERROTÓ A PLATENSE

Platense 84-86 La Unión

Por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), en la noche del jueves, La Unión de Formosa se quedó con un triunfo muy ajustado en Vicente López (Buenos Aires) al superar a Platense por 86-84 en un cierre dramático. El MVP del encuentro fue Alexis Elsener, quien lideró al conjunto formoseño con 19 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias. En el Calamar se destacó Julián Morales, máximo anotador del partido con 22 unidades, además de aportar 4 asistencias y 3 rebotes. FOTO: El equipo de Formosa sumó un valioso triunfo y afianza sus posibilidades de estar entre los mejores ocho equipos en la tabla de posiciones.

Los primeros minutos del encuentro se destacaron por el gran comienzo de La Unión de Formosa, siendo muy preciso en el perímetro y con buen juego colectivo. El trinomio Graterol-Elsener-Acevedo fue clave para que el equipo de Narvarte tenga un arranque excepcional y casi sin respuesta de Platense. El Calamar, en varios momentos del periodo, trató de meterse en juego con aportes de Woods y Flor, pero los errores en defensa pesaron más y costaron caro al cierre del primero. La visita cerró el cuarto al frente por 29-18.

El segundo segmento continuó por la misma vía, con un Platense con pocas ideas y La Unión totalmente enchufado. Otra vez el trinomio del conjunto formoseño dio la nota, llegando a tener un porcentaje del 53% en triples (7 de 13). El Marrón trató otra vez de cambiar el rumbo con los aportes de Julián Morales, llegando a convertir nueve unidades en la primera parte. Sin embargo, La U logró superar la máxima de 20 puntos y dejar en claro quién era el dominador en cancha. Al descanso el resultado quedó en 56-37 para los visitantes.

Después del descanso Platense volvió con el cuchillo entre los dientes y con una energía totalmente distinta. Flor, Woods y Smaniotti fueron piezas claves en la reacción del Calamar con juego colectivo, presencia en el triple y aplicando mucho el P&R para la caída de Derrick hacia el canasto. El equipo de Martín Yangüela logró un parcial de 21-14. La defensa mejoró notablemente y Tense se fue al último con esperanzas. De todos modos, el liderazgo continuó enEn los últimos diez minutos de juego la dinámica siguió igual, con Platense acortando la distancia, minuto a minuto, al punto de dejar la diferencia en dos unidades en los últimos instantes del encuentro. El Marrón tuvo varias chances de empardar la historia y también de ponerse al frente, pero tuvo una mala pasada en el cierre. Le quedó la última bola para ganar el choque, sin embargo, la bola bailó sobre el canasto y se le terminó escapando la victoria de las manos. Los formoseños se quedaron con el duelo en Vicente López por 86-84.

Informe y fotos: Prensa Platense. manos de La U por 70-58.