Básquetbol

LNB: LA UNIÓN ENFRENTARÁ A PEÑAROL EN LA NOCHE DEL VIERNES EN EL CINCUENTENARIO

Porreddeportiva

Abr 14, 2026

 

La franquicia formoseña en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) recibirá a Peñarol (Mar del Plata) en un juego válido por la penúltima fecha de la fase regular de la competencia organizada por la Asociación de Clubes (AdC). El juego será en el polideportivo Cincuentenario y comenzará a las 21:30.

La Unión con la tranquilidad de tener ya asegurado un lugar en el lote de 12 equipos que disputarán los playoffs de la Liga, buscará un triunfo que le permita mejorar su ubicación en la tabla. El conjunto comandado por Guillermo Narvarte ocupa la décima posición, con un record de 19 éxitos y 15 traspiés.

En tanto que el “Milrayitas”, se encuentra un escalón más abajo en las posiciones, con 18 triunfos y 15 reveses. También tiene un cupo para los playoffs.

La Unión de Formosa cerrará su participación en la instancia regular el viernes 17, cuando oficie de anfitrión de Atenas de Córdoba.

FOTO: El polideportivo Cincuentenario, la casa de La Unión de Formosa en la Liga Nacional de Básquetbol.

 

 

 

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