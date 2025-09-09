Básquetbol

LNB: LA UNIÓN ENTRENA CON PLANTEL COMPLETO

Sep 9, 2025

 

Con la llegada de los refuerzos Windi Graterol (Pivote Venezuela), Tomas Duno (Alero- Estados Unidos) y Brandon Beavers (Escolta- Estados Unidos), La Unión de Formosa se movilizó por primera con plantel completo en la continuidad de la preparación para afrontar la temporada 2025-2026 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El grupo que conduce Guillermo Narvarte entrenó en las instalaciones del estadio Centenario de la Secretaría de Deportes de la Provincia. FOTO: El técnico Guillermo Narvarte saludo al escolta americano Brandn Beavers que en esta temporada defenderá la camiseta del equipo formoseño en la LNB.

La Liga comenzará el 24 de septiembre, y La Unión de Formosa buscará ser protagonista en la máxima competencia del básquetbol argentino de clubes. En breve se confirmarán los juegos amistosos de preparación.

 

 

 

 

 

