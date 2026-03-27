Básquetbol

LNB: LA UNIÓN FRENTE A BOCA JUNIORS EN EL CINCUENTENARIO

Porreddeportiva

Mar 27, 2026

 

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), La Unión de Formosa recibirá este viernes a Boca Juniors, en el polideportivo Cincuentenario. El compromiso se pondrá en marcha a las 21:30.

La Unión llega cuarto en la tabla con un record de 19 partidos ganados y 12 derrotas, y con una serie inmediata de cuatro triunfos. El elenco de Guillermo Narvarte ha evidenciado una notable recuperación en sus últimas presentaciones, y hoy saldrá a estirar su magnífico presente deportivo.

Boca Juniors, noveno en la tabla, con 17 éxitos y 13 caídas, es siempre un rival de cuidado. La propuesta de ver en acción a La Unión y Boca, aparece como atrayente, en la recta final de la primera instancia de la Liga más importante del baloncesto argentino.

 

 

Por reddeportiva

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