LNB: La Unión frente a Independiente de Oliva en el inicio de la Reclasificación

Este viernes comienza una de las llaves más equilibradas de la fase de Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). La Unión de Formosa recibirá a Independiente de Oliva (Córdoba) en una serie pautada al mejor de cinco enfrentamientos. FOTO: El fantástico polideportivo Cincuentenario es la casa de La Unión en la Liga.

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Cronograma y Localía

La serie seguirá el formato 2-2-1:

Juegos 1 y 2: Se disputarán en la capital formoseña.

Juegos 3 y 4: La emoción se traslada a la provincia mediterránea.

Juego 5 (de ser necesario): Se definirá nuevamente en el Estadio Cincuentenario.

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Detalles del primer encuentro

Partido: La Unión vs. Independiente (O)

Hora: 21:00

TV: Básquet Pass

Árbitros: Oscar Brítez, Alberto Ponzo y Nicolás D’anna.

Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa).

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Historial y Presente

En el balance histórico, se han enfrentado en 8 oportunidades, con 5 victorias para Independiente y 3 triunfos para La Unión. Durante la presente temporada, la paridad fue absoluta:

En Oliva, festejó la «I» por 91 a 87.

En Formosa, ganó la «U» por 103 a 91.

¿Cómo llegan los equipos?

Ambos conjuntos terminaron con un récord idéntico de 20 triunfos y 16 caídas.

La Unión de Formosa (8°): El equipo de Guillermo Narvarte tuvo un cierre irregular tras su gira por Santiago del Estero (derrotas ante Quimsa y Olímpico de La Banda), pero logró asegurar la localía gracias a su consistencia durante gran parte del certamen.

Independiente de Oliva (9°): Dirigidos por Martín González, completaron una gran fase regular. Pese a caer en su último compromiso ante Quimsa por 110-102, llegan con la confianza de haber competido de igual a igual ante los líderes.

Se espera un marco espectacular en el Cincuentenario. El aliento del público formoseño será vital para que La Unión haga valer su localía en estos primeros dos juegos. Nadie debe quedar afuera de esta fiesta del básquet nacional.