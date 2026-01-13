Básquetbol

LNB: LA UNIÓN FRENTE A PLATENSE

En la prosecución de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), este martes en el polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña, La Unión recibirá a Platense. Las acciones se iniciarán a las 22, y el local dirigido por Guillermo Narvarte buscará cosechar un triunfo que le permite estar arriba en la tabla de posiciones. A continuación, todos los detalles.

LA UNIÓN – PLATENSE

Hora: 22.00. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Oscar Brítez, Enrique Cáceres y Gustavo D’anna.

Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa).

Historial: Se enfrentaron en 11 oportunidades, con 7 victorias para Platense y 4 triunfos para La Unión.

En su primer juego del 2026, La Unión de Formosa le ganó a Quimsa 78 a 77 en el Cincuentenario. Cinco jugadores en doble dígito para el ganador con 15 de Elsener, 14 de Acevedo, 11 de Graterol y Spano y 10 de Machuca.

La U aparece como uno de los principales candidatos a quedarse con uno de los tres lugares restantes para la Copa Islas Malvinas, pero ya no depende de ellos, los formoseños ya hicieron su trabajo y ahora deberán esperar los resultados de sus competidores. Hoy están segundos con un registro de 12 victorias y 6 derrotas.

En tanto, el Marrón hizo su debut en el 2026 con dos derrotas: primero cayó en casa frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 84-72 y luego ante Oberá, en Misiones, por 111 a 73. Los máximos anotadores Calamares fueron Flor y Burgos con 16 cada uno.

Platense se ubica en el puesto 14 con un balance de 7 triunfos y 11 caídas.

 

 

