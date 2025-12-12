Básquetbol

LNB: LA UNIÓN JUEGA EN CHIVILCOY

Dic 12, 2025

 

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), este viernes en la localidad de Chivilcoy, en el norte de la provincia de Buenos Aires, se presentará La Unión de Formosa para enfrentar al local Racing. El partido se cumplirá en el estadio Grilon Arena, y se iniciará a las 21.

La gira de La Unión, la última de la temporada 2025, incluye además el cruce del domingo frente a Argentinos de Junín, cotejo que comenzará a las 20: 30. El equipo dirigido por Guillermo Narvarte, se ubica segundo en la tabla de la Liga, con un record de 9 triunfos y 4 caídas, en 13 compromisos afrontados.

Es importante señalar que la delegación formoseña, además del plantel principal y su cuerpo técnico, es compuesta por el equipo juvenil que viene realizando una gran campaña y que también se ubica en un lugar privilegiado de la clasificación.

FOTO: La delegación formoseña en la previa del viaje a Buenos Aires para disputar dos importantes encuentros.

 

 

 

 

Por reddeportiva

