En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) este sábado La Unión de Formosa enfrentará a Independiente de Oliva (Córdoba), en el polideportivo Cincuentenario. El juego se iniciará a las 21:30, y se espera una excelente presencia de público.

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Detalles

LA UNIÓN – INDEPENDIENTE (O)

Hora: 21.30. TV: BASKET.TV.

Árbitros: Juan Fernández, Raúl Sánchez y Sebastián Vasallo.

Estadio: Cincuentenario (Formosa)

Historial: La Unión e Independiente se enfrentaron en 12 oportunidades por La Liga Nacional, con ventaja para el conjunto de Oliva por ocho victorias contra cuatro.

Durante la temporada pasada disputaron seis de los 12 encuentros que conforman el historial, con un registro de 4-2 para Independiente. Además, el equipo de Oliva eliminó a La Unión en la Reclasificación por 3-1.

FOTO: Polideportivo Cincuentenario, la casa de La Unión en la capital formoseña.

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