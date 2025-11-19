Básquetbol

LNB: LA UNIÓN JUEGA EN EL CINCUENTENARIO

Nov 16, 2025

 

Una noche del mejor básquetbol argentino es la que se vivirá este domingo en el polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña. Desde las 21, el local La Unión recibirá a Olímpico de la Banda (Santiago del Estero). Será un duelo de realidades bien distintas. La terna arbitral es la siguiente: Juan José Fernández, Danilo Molina e Iván Braner. FOTO: La Unión vuelve a jugar en casa tras su paso por Córdoba.

La Unión realizó una gira positiva por Córdoba que incluyó los triunfos sobre Atenas e Instituto, y una derrota apretada frente a Independiente de Oliva. El equipo de Narvarte en once presentaciones, ganó siete veces, y perdió en cuatro ocasiones, suma 18 puntos, y se ubica cuarto en la tabla de la Liga Nacional de Básquetbol.

Olímpico llega a Formosa con una campaña irregular, viene de caer en Misiones ante Oberá TC, y su objetivo es sumar para subir en la clasificación, y cortar la racha ascendente de los formoseños. Olímpico está decimosexto en la tabla, en nueve partidos, ganó tres y perdió seis, exhibe 12 puntos.

La propuesta es sumamente atrayente, y el público amante de la Liga con seguridad poblará las gradas del magnífico Cincuentenario. La Unión, con un equipo sólido y actuaciones convincentes, espera el apoyo de su gente.

 

 

 

 

 

 

 

 

