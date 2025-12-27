LNB: LA UNIÓN NO PUDO CON SAN MARTÍN DE CORRIENTES

En Formosa hubo triunfo visitante del Rojinegro sobre La U por 91 a 75. Méndez fue figura desde el banco con 21 puntos, Fernández sumó 13 y Schattmann y Gargallo 12 cada uno. En el local hubo 18 de Elsener, 16 de Graterol y 15 de Machuca. El partido se disputó en el polideportivo Cincuentenario ante una buena asistencia de público. La Unión quedó tercero en la tabla de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), en el cierre de la temporada 2025. FOTO: La Unión no pudo sostener la racha victoriosa en el Cincuentenario, y terminó cayendo sin atenuantes ante el rojinegro correntino.

La Unión 75-91 San Martín

Un 7 de cada lado en los primeros 3 minutos del juego para que llegue el primer despegue con un personal 4-0 de Elsener -11 a 7-. Desde ahí La U se mantuvo al frente con aporte repartido y teniendo ventaja de 7 cuando Graterol anotó de tres -19 a 12-. San Martín respondió con Aguerre y Fernández, pero el local recuperó la brecha de 7 -23 a 16- con protagonismo de Marina. Vino desde el banco Méndez para volver a acercar cifras llegando al cierre del cuarto con un 26 a 23 para el local.

Con Méndez y Fernández, la visita armó una corrida de 5 a 0 en el inicio del segundo para pasar a ganar 28 a 26. San Martín lograba controlar las ofensivas de La Unión y en ataque seguía sumando piezas, ahora con Ramallo para ponerse 33 a 28 en 3 minutos de acción y con más de Méndez tenía 6 -36 a 30-. Con Machuca sumando desde la línea el local quedó a la mínima -39 a 38- en un tramo final del parcial que ganaba en temperatura y que seguía teniendo a Méndez con rol protagónico para recuperar diferencia -46 a 41-.

En el inicio del segundo tiempo San Martín recuperó los 6 a su favor rápido -51 a 45- pero con Graterol el juego quedó igualado en 51 y con el mismo Graterol, asistido por Elsener, La Unión recuperó el mando en 4 minutos -53 a 51-. Con el tercer triple de Schattmann en el cuarto, San Martín volvió arriba y también con acierto de tres de Aguerre subía por 5 -60 a 55-. La U no encontraba el tiro de tres puntos, ni como dañar cerca del aro y el rival estaba cada vez más cómodo para resolver sus ofensivas ahora con Méndez y Fernández profundo para conseguir máxima de 9 -66 a 57-. Pidió minuto Narvarte, los suyos siguieron sin anotar en dos ofensivas y con un doble de Ramallo había diferencia de dos dígitos por primera vez en la noche: 68 a 57.

Muy consolidado en su defensa San Martín en el inicio del cuarto final frustrando al rival y manteniendo sus virtudes en ataque para estirar ventaja. Tenía 15 -74 a 59- con Giletto y Fernández en 3 minutos y de ahí hasta el final siguió muy firme sin dejarle una oportunidad a La Unión para quitarle el liderazgo en el score.

Informe y fotos: Prensa La Unión.