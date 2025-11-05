Básquetbol

LNB: LA UNIÓN PERDIÓ EN RIO IV

Nov 5, 2025

 

Independiente (O) 91-87 La Unión

En un partido muy parejo, Independiente de Oliva se impuso por 91-87 a La Unión de Formosa y volvió al triunfo después de dos caídas consecutivas. El desarrollo fue equilibrado de principio a fin, con ambos equipos repartiéndose el dominio del juego y ganando dos cuartos cada uno. FOTO: Un pasaje del compromiso en que La Unión perdió un partido muy cerrado en el marcador definitivo.

En ese contexto de paridad, la «I» mostró mayor solidez en el cierre y se quedó con una valiosa victoria ante su gente. Rolando Vallejos y Nicolás Marcucci fueron piezas determinantes en el conjunto local, con 19 y 18 puntos respectivamente.

En la visita, Brandon Breavers se destacó como el máximo anotador del encuentro con 25 tantos.

 

 

Por reddeportiva

