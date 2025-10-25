LNB: LA UNIÓN RECIBE A ARGENTINO DE JUNÍN

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), este viernes en el polideportivo Cincuentenario, La Unión de Formosa (FOTO) será local frente al Argentino de Junín (Buenos Aires). El juego se iniciará a las 21:30, y los árbitros designados son: Fernando Sampietro, Jorge Chávez y Alejandro Costa.

El equipo de Guillermo Narvarte se ubica séptimo en la clasificación, producto de cuatro triunfos y tres caídas, En su última presentación, perdió en condición de visitante ante Peñarol de Mar del Plata por 76-74.

Argentino se encuentra en la decimoctava posición, luego de ganar un juego, y perder cinco. Viene de ganarle a Oberá TC por 89-87, en el inicio de su gira por el nordeste del país.

La Liga ofrece una interesante propuesta deportiva para la noche del viernes. Es de esperar que el público concurra y apoye a la franquicia formoseña.