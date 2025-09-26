LNB: LA UNIÓN RECIBE A REGATAS EN EN EL DEBUT EN LA LIGA NACIONAL

Este jueves 25 debutará La Unión de Formosa en la temporada 2025-2026 de la Liga Nacional de Básquetbol, cuando reciba desde las 21 horas a Regatas Corrientes en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Formosa. Este debut tendrá transmisión a través de la plataforma de Basquetpass y contará con Juan Fernández, Jorge Chávez y Raúl Lorenzo como jueces. FOTO: La Unión con la casa azul, la que utilizará siempre en calidad de local. Para jugar afuera lucirá la camiseta blanca.

El remero será el primer desafío para el equipo formoseño, mientras que su segunda presentación también será de local, cuando se enfrente a San Lorenzo el jueves 2 de octubre.

El plantel de La Unión que dirige Guillermo Narvarte está conformado por Alexis Elsener, Jonatan Machuca, Tomás Spano, Sebastián Acevedo, Tomás Nuno, Franco Alorda, Mariano Marina, Windi Graterol y Brandon Beavers como fichas mayores. Las fichas menores son Thiago Gronda, Augusto Moresco, Emanuel Rodríguez, Benjamín Ayala, Nicolás Noguera, Franco Giménez y Junior Páez.

Por su parte el fantasma cuenta en su plantel con Nicolás Aguirre, Andrés Jaime, Juan Corbalán, Mateo Chiarini, Iván Gramajo, Sebastián Lugo, Francisco Ferraro, Fabián Ramírez Barrios, Tayavek Gallizzi , Juan Larraza, Ignacio Ortega y Luis Santos.

Hoy, además del duelo entre La Unión de Formosa y Regatas Corrientes, se jugarán otros dos partidos, Platense recibirá en Vicente López a Ferro, mientras que Quimsa será local en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero frente a Instituto de Córdoba.

La fase regular constará de 36 partidos por equipo (18 en la primera rueda y 18 en la segunda), bajo el sistema de todos contra todos. Los mejores 12 equipos clasificarán para la postemporada: los cuatro primeros accederán directamente a cuartos de final, mientras que los 8 restantes (del quinto al duodécimo puesto) disputarán la reclasificación en mayo.

La postemporada mantendrá el formato: series al mejor de 5 juegos, excepto las finales que se definirán al mejor de 7, hasta conocer al campeón de la temporada 2025/26.