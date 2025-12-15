Básquetbol

LNB: La Unión se recuperó con victoria ante Argentino en Junín

Porreddeportiva

Dic 15, 2025

 

El elenco de Formosa venía de caer contra Racing de Chivilcoy y ahora se impuso frente al Turco por 85 a 66. Franco Alorda se destacó con 20 unidades. El partido se jugó en la noche del domingo en el estadio El Fortín de las Morochas, en la ciudad de Junín (Buenos Aires). Fueron árbitros: Fernando Sampietro, Ariel Rojas y Alberto Ponzo. FOTO: Un pasaje del compromiso cumplido entre formoseños y juninenses.

La Unión de Formosa, ahora se ubica segundo en la tabla con un record de 10 triunfos y 5 caídas. La delegación ya emprendió el regreso a casa, tras cerrar su última gira de la temporada.

El equipo de Guillermo Narvarte regresó rápidamente a la victoria con un sólido triunfo como local ante Argentino de Junín por 85 a 66. La figura del encuentro fue Alorda, con 20 puntos, bien acompañado por Beavers (17) y Spano (14), en una actuación colectiva que fue de menor a mayor.

Tras un primer cuarto parejo (23-22), La Unión comenzó a marcar diferencias entre el cierre del segundo y el tercer cuarto, donde tomó el control del partido a través del impulso ofensivo de Spano y Alorda (64-48).

Argentino no encontró respuestas y continúa con su mala racha. Sus puntos más destacados llegaron de la mano de Frontera (17) y Podestá (16). El nuevo refuerzo Shriver, dirigido por Capelli en Olímpico, no logró hacerse notar en ataque. Los formoseños aprovecharon la situación, sacaron una diferencia máxima de 21 puntos en el último cuarto (82-61) y se recuperaron del golpe sufrido en el encuentro anterior ante Racing de Chivilcoy.

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Básquetbol

LNB: LA UNIÓN VISITA A ARGENTINO DE JUNÍN

Dic 14, 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIÓ EN CHIVILCOY 87-66

Dic 13, 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN JUEGA EN CHIVILCOY

Dic 12, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

TRA: 8 DE DICIEMBRE GANÓ Y VA A LOS CUARTOS DE FINAL

15 de diciembre de 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: La Unión se recuperó con victoria ante Argentino en Junín

15 de diciembre de 2025 reddeportiva
Federal

TFA: ASCENDIÓ ATLÉTICO RAFAELA

15 de diciembre de 2025 reddeportiva
Federal

SAN MARTÍN JUEGA EN RAFAELA POR EL BOLETO A LA PRIMERA NACIONAL

14 de diciembre de 2025 reddeportiva