LNB: La Unión se recuperó con victoria ante Argentino en Junín

El elenco de Formosa venía de caer contra Racing de Chivilcoy y ahora se impuso frente al Turco por 85 a 66. Franco Alorda se destacó con 20 unidades. El partido se jugó en la noche del domingo en el estadio El Fortín de las Morochas, en la ciudad de Junín (Buenos Aires). Fueron árbitros: Fernando Sampietro, Ariel Rojas y Alberto Ponzo. FOTO: Un pasaje del compromiso cumplido entre formoseños y juninenses.

La Unión de Formosa, ahora se ubica segundo en la tabla con un record de 10 triunfos y 5 caídas. La delegación ya emprendió el regreso a casa, tras cerrar su última gira de la temporada.

El equipo de Guillermo Narvarte regresó rápidamente a la victoria con un sólido triunfo como local ante Argentino de Junín por 85 a 66. La figura del encuentro fue Alorda, con 20 puntos, bien acompañado por Beavers (17) y Spano (14), en una actuación colectiva que fue de menor a mayor.

Tras un primer cuarto parejo (23-22), La Unión comenzó a marcar diferencias entre el cierre del segundo y el tercer cuarto, donde tomó el control del partido a través del impulso ofensivo de Spano y Alorda (64-48).

Argentino no encontró respuestas y continúa con su mala racha. Sus puntos más destacados llegaron de la mano de Frontera (17) y Podestá (16). El nuevo refuerzo Shriver, dirigido por Capelli en Olímpico, no logró hacerse notar en ataque. Los formoseños aprovecharon la situación, sacaron una diferencia máxima de 21 puntos en el último cuarto (82-61) y se recuperaron del golpe sufrido en el encuentro anterior ante Racing de Chivilcoy.