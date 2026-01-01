LNB: LA UNIÓN TENDRÁ LA AGENDA CARGADA PARA EL MES DE ENERO

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol, competencia que organiza la Asociación de Clubes (AdC), La Unión de Formosa disputará seis compromisos en el mes de enero del flamante 2026. El equipo que conduce Guillermo Narvarte se ubica tercero en la clasificación, por detrás de Ferro Carril Oeste y Obras Sanitarias. Los tres primeros compromisos los afrontará en calidad de local en el polideportivo Cincuentenario, en la capital formoseña. FOTO 1: La Unión ya cuenta nuevamente con mascota.

A continuación el fixture para el mes de enero.