Básquetbol

LNB: LA UNIÓN TENDRÁ LA AGENDA CARGADA PARA EL MES DE ENERO

Porreddeportiva

Ene 1, 2026

 

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol, competencia que organiza la Asociación de Clubes (AdC), La Unión de Formosa disputará seis compromisos en el mes de enero del flamante 2026. El equipo que conduce Guillermo Narvarte se ubica tercero en la clasificación, por detrás de Ferro Carril Oeste y Obras Sanitarias. Los tres primeros compromisos los afrontará en calidad de local en el polideportivo Cincuentenario, en la capital formoseña. FOTO 1: La Unión ya cuenta nuevamente con mascota.

A continuación el fixture para el mes de enero.

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Básquetbol

LNB: LA UNIÓN NO PUDO CON SAN MARTÍN DE CORRIENTES

Dic 27, 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA CIERRA HOY EL AÑO FRENTE A SAN MARTÍN DE CORRIENTES

Dic 26, 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA DERROTÓ A OBRAS POR 88-77

Dic 20, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Básquetbol

LNB: LA UNIÓN TENDRÁ LA AGENDA CARGADA PARA EL MES DE ENERO

1 de enero de 2026 reddeportiva
Polideportivo

El gran Hugo Porta, el más grande del rugby argentino

1 de enero de 2026 reddeportiva
Rugby

El Club Aguará presentó el 44º Seven del Reencuentro

31 de diciembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

TRA: ARBITRO POSADEÑO PARA 8 DE DICIEMBRE- DEFENSORES DE VILELAS

31 de diciembre de 2025 reddeportiva