Básquetbol

LNB: LA UNIÓN VISITA A ARGENTINO DE JUNÍN

Porreddeportiva

Dic 14, 2025

 

En el cierre de su gira bonaerense, este domingo La Unión de Formosa enfrentará en la localidad de Junín, al local Argentino, en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol. El encuentro tendrá lugar en el estadio El Fortín de las Morochas, y comenzará a las 20:30.

El equipo formoseño, tercero en la tabla, con un record de 9 éxitos y 5 caídas, viene de perder en Chivilcoy ante Racing (87-66), y hoy saldrá a buscar la victoria para no romper la racha que mantiene de no regresar a casa con las manos vacías. Argentino, último en la clasificación, con un solo triunfo y 12 derrotas, irá por la reivindicación ante sus seguidores.

Tras el final del encuentro, la delegación formoseña emprenderá el regreso a casa.

 

 

 

